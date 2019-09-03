تردد قناة الحدث اليوم الناقلة لبرنامج الزمالك اليوم

ننشر تردد قناة الحدث اليوم التي تذيع برنامج الزمالك اليوم بداية من يوم الأحد 1 سبتمبر 2019، حيث تتساءل الجماهير لماذا تم وقف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، ويبدو أن عقد نادي الزمالك مع قناة المحور قد انتهى رسميا بنهاية شهر أغسطس الماضي، ولم يعرض البرنامج أمس وأول أمس، ويبدأ عرض البرنامج على قناة الحدث اليوم الثلاثاء.

تردد قناة الحدث اليوم التي تذيع برنامج الزمالك اليوم

الإعلامي خالد الغندور أعلن عن الخبر السار لكل جماهير نادي الزمالك، وهو أن البرنامج سيعرض على قناة الحدث اليوم حتى موعد تدشين قناة الزمالك رسميا، وقال الإعلامي خالد الغندور على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، أن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج الزمالك اليوم تذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفا ان تردد قناة الحدث اليوم 11823 عمودي، مؤكدا أن الحلقة تبدأ عند الساعة 11 مساء.

وبرنامج الزمالك اليوم الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور بالتبادل مع الإعلامي أحمد جمال يحظى بنسب مشاهدة عالية سواء من جماهير الزمالك أو باقي جماهير كرة القدم، ويهتم البرنامج بأخبار الزمالك وأخبار الرياضة المصرية عموما، كما ينفرد بالأخبار الحصرية لنادي الزمالك.