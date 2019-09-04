تردد قناة الحدث اليوم على القمر الصناعي النايل سات والناقلة لبرنامج “الزمالك اليوم” بعد عودتة

أصبح كافة متابعي وعاشقي نادي الراية البيضاء ، يبحثون عم التردد الخاص بقناة الحدث اليوم، وذلك بسبب التصريح الذي أعلنه رئيس تحرير البرنامج الرياضي “الزمالك اليوم” أنه تم إنهاء التعاقد مع قناة المحور وسوف يتم نقل برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم.







وفي حالة من الشغف والسرورو أصبح الجميع يبحثون عن تردد قناة الحدث اليوم، بعدما كان محرك البحث متجه إلى قناة الزمالك الجديدة، والآن من خلال موقعنا أصبح اـسقبال تردد الحدث اليوم سهلاً ومتيسراً من خلال موقع “كلمة دوت أورج” ؛يث أننا سنقوم في تلك المقال برفع كافة الترددات الخاصة بالقناة .

تردد قناة الحدث اليوم







يمكنكم الآن زوارنا الكرام استقبال تردد القناة ومشاهدة برنامج “الزمالك اليوم” على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة الحدث اليوم القمر الصناعي تردد الحدث اليوم تصحيح / الخطأ الترميز نايل سات 11823 (v) 5/6 27500







وجديراً بالذكر أن الكابتن خالد الغندور، هو أحد أهم مقدي برنامج “الزمالك اليوم، خيث كتب على حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “رسميا الزمالك اليوم ينهي تعاقده مع المحور وينتقل لمدة شهر لقناة الحدث لحين ظهور قناة الزمالك ومن خلال صفحتي كل الشكر لقناة المحور والقائمين عليها والشكر الكبير لدكتور حسن راتب صاحب القناة.







وبهذا نكون قد قمنا بإعداد تقرير كامل ومفصل عن كل ما يخص القناة لمتابعي نادي الزمتاك وزوارنا الكرام