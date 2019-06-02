تردد قناة الحدث اليوم AlHadath Alyoum الجديد لمشاهدة برنامج الزمالك اليوم

تردد قناة الحدث اليوم AlHadath Alyoum أصبحت من أكثر القنوات الفضائية بحثا والتي يهتم بها المشاهدين خاصة جمهور نادي الزمالك حيث يعتبرونها قناة الزملكاوية وتعرض البرنامج الرياضي الزمالك اليوم والذي يحظى بعدد كبير من المشاهدة فهو برنامج يومي يبث لمدة ثلاث ساعات على الهواء مباشرة ويهتم البرنامج بأخبار نادي الزمالك وأخبار الاعبين ويناقش كل ماهو جديد عن النادي, يقوم بتقديم البرنامج كلا من خالد الغندور أحمد الشريف”و الإعلامي “أحمد جمال” ويعرض البرنامج بعض الملفات والرد من قبل بعض الجهات المعارضة للنادي ويتم إذاعة برنامج الزمالك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر ويستمر حتى الساعة الثانية فجرا.

تردد قناة الحدث اليوم.

قناة الحدث اليوم هي قناة مصرية منوعة تحظى على نسب مشاهدة كبيرة تقوم بعرض العديد من البرامج منها الحوارية والدينية والرياضية والأخبارية التي تهم المواطن المصري بشكل كبير كما تعرض الأخبار والتقارير الإخبارية بجانب عرض مجموعة منوعة من المسلسلات العربية والهندية المدبلجة للعربية وتبث قناة الحدث اليوم على القمر الصناعي نايل سات على مدار اليوم كاملة دون إنقطاع او تشويش أثناء البث وهي من القنوات المجانية دون دفع أي إشتراكات كما تعرض القناة مجموعة من البرامج الأخرى والتي يتابعها الكثيرون في مصر والدول العربية ومنها.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11823 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11470 عمودي 27500 2/3 نايل سات 12169 عمودي 27500 2/3

برامج قناة الحدث اليوم.

برنامج حضرة المواطن يقوم بتقديمه الإعلامي سيد على ويذاع من السبت الى الثلاثاء حوالي الساعة السابعة مساء، برنامج كلام هوانم وهو برنامج يخاطب المرأة ، برنامج أنا مصري ، برنامج بنحبلك الخير ، برنامج مرايتي ، برنامج حلوة الحياة و برنامج أحلام مواطن بالاضافة لمجموعة من البرامج الترفيهية والطبية التى يتابعها المشاهدين كما شاهد ايضا تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports

وعلى جانب أخر عند وجود مشكلة في الوصول الى تردد القناة اتبع الخطوات الأتي

من الريموت الخاص بالريسيفر نختار القائمة menu .

بعدها نختار التركيب installation .

بعدها نختار بحث يدوى manual scan .

بعدها نختار اضافة تردد ونكتب التردد كما بالاعلى 11823 مع كتابة معدل الترميز 27500 والقطبية راسى V.

نضغط على بحث او ok تبع نوع الريسيفر بعدها نعمل حفظ وسنجد القناة ظاهرة بقائمة قنوات الريسيفر.

قامت القناة بوقف برنامج الزمالك وظهر بدلاً منه العديد من البرامج الخاصة أيضاً بنادي الزمالك بشكل غير رسمي، ولعل أبرزها برنامج ملعب الشريف الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشريف.