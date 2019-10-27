تردد قناة الحقيقة الدولية”الجديد” عبر القمر نايل سات 2019

إلتقاط التردد الخاص بقناة الحقيقة الدولية وهي قناة إخبارية خاصة أردنية تذيع نشرات أخبار عبر الظهور في البث المباشر على مدار 24 ساعة بواسطة القمر نايل سات، لنقل أخبار الأردن المحلية والإقليمية والعالمية. تبث قناة الحقيقة الدولية على القمر nilesat، في ظهور تلفزيوني يمتد الى 24 ساعة من دون أنقطاع، مع إعتماد البث المرئي بجودة الدقة القياسية لعادية (SD)، بالتردد 12398 بإستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500







قناة الحقيقة الدولية الأدرنية

تسمح القناة التلفزيونية للجمهور بالإطلاع على ما يدور في العالم من أحداث متسارعة وآخر التطورات في البلدان أجمع، وتكتسب الأهمية عبر إنتاهجها سياسة من يقوم بإيصال صوت المواطن بالمقام الأول. والقناة تسيطر عليها الإيجابية وتميل دوماً لأن تكون مهنية وموضوعية لإثارة أي قضية، ولا تتبني أي إنتماء لحزب سياسي أو الوقوف من طرف ضد آخر.







وكالة الحقيقة الدولية تعتبر نشطة ومتفاعلة في طرح الأخبار بشكل دائم. كما تولي إهتماماً بالتركيز على القضية الفلسطينية. ومنذ أنطلاقها في العام 2008 ما فتئت ان اصبحت فضائية رائدة في المجال الأعلامي، بعد أن كانت منخرطة في دور الإعلام الورقي والإذاعي. ويقع مقر القناة في في عمان بالقرب من المدينة الإعلامية الأردنية.

تردد قناة الحقيقة الدولية

القمر تردد القناة معدل التصحيح SR نايل سات 12398 V 5/6 27500

جذير ذكره أن القناة تمتلك حسابين لها على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيسبوك، ما يجعل من البساطة تلقي الأخبار العاجلة أينما كنت.







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