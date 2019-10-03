تردد قناة الحوار التونسي.. Elhiwar Ettounsi بإرسال البث على القمر نايل سات

قناة الحواري التونسي من القنوات الإخبارية الشهيرة في تونس، فإلى جانب الأخبار تنخرط القناة في بث المسلسلات والبرامج الأخرى, ويعد تردد قناة الحوار التونسي مطلوباً بكثرة على شبكة الأنترنت. وهي قناة غير مشفرة لا تتطلب إشتراك لأنها متاحة للجمهور بشكل مجاني منذ إنطلاقها الأول في 2003، لكن التغير الذي حدث في وقت ساعات البث الذي أصبح متواصل دون إنقطاع على مدار 24 ساعة ، بعد أن كانت تبث ساعتين في الأسبوع وتطورها في 2004 في البث التلفزي في تخصيص ساعة واحدة يومياً.







Elhiwar Ettounsi

ما لبثت في تزايد أعداد مشاهديها بنسب عالية منذ عام 2011 بعد أن أصبحت مستقلة تبث على مدار اليوم. إذ أن توسع الشعبية إلى محيط موقع البث في تونس إلى الوطن العربي كان ممكناً نظراً للتميز في جودة المحتوى المرئي المعروض على شاشتها. فالقناة متقدمة في توفير كافة أنواع البرامج المتنوعة بما يلبي تطلع إهتمامات كافة الشرائح العمرية، فعلى سبيل المثال تستهدف فئات الطفل بما يسهم في توجيههم نحو السلوك المناسب، والتشبع بثقافة وعادات هذا البلد.







قناة الحوار التونسي بث مباشر

وتتبع جميع محتوى قناة الحور التونسي أونلاين، هو أمراً في غاية من البساطة. إذ يتعين للمتابع زيارة الموقع الخاص بالقناة والضغط على أيقونة البث المباشر LIVE، والبقاء لمشاهدة البث المرئي وتتبع المحتوى بأكمله طوال اليوم. والإنجذاب نحو كل جديد إن كان محتوى أخباري أو ترفيهي فيسهل ذلك من خلال حسابات القناة على مواقع التواصل مثل تويتر، فيسبوك، يوتيوب.

وفي الجدول أدناه تم إدراج تردد قناة الحواري التونسي، عبر الساتل نايل سات، بتردد 11657بالإستقطاب العمودي.

معدل الترميز تردد القناة FEC 27500 11657 V 2/3







وقد قمنا بتدوين التردد الخاص بقناة الحوار التونس، والأحدث، وهي أحد أكبر القنوات التلفزيونة الخاصة وأكثرهم حصداً لنسب المشاهدات المرتفعة.

والتي تدمج مزيجاً من البرامج المنوعة في خريطة العرض والتي يستمر بثها خلال هيكل زمني غير منقطع على مدار اليوم. ومن المناسب ذكره ان زوجة سامي الفهريي أشترت القناة، ومنذ ذلك اللحين، تم دمجها مع قناة التونسية في العام 2014 لتبث كلاهما نفس البرامج.