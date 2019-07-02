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تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات
تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

تردد قناة الحياة الحمراء هي من أهم القنوات المصرية بحثا بين المشاهدين في مصر والدول العربية, لما تقدمه من مجموعة منوعة من البرامج  والمسلسلات التي يتابعها المشاهدون, قناة الحياة هي قناة مصرية غير مشفرة تابعة لمجموعة شبكة قنوات الحياة والتي تضم قناة الحياة مسلسلات, الحياة 2, الحياة الأن, الحياة والناس,  تميزت قنوات الحياة بعدة مزايا جعلتها من أشهر القنوات المصرية بين منافسيها نظرا لما تقدمه من برامج منوعة تفيد المشاهدين فمنها البرامج الأخبارية, الإجتماعية, الدينية,  سياسية, الرياضية, وايضا البرامج التي تحتاج إليها المرأة من برامج الصحة, والمطبخ وغيرها, لذلك أطلق عليها رقم واحد في مصر.

تردد قناة الحياة الحمراء.

كما حققت أيضا نجاحا كبيرا لاختيارها كوكبة كبيرة من المع الاعلاميين ومقدمي البرامج , بجانب عرضها للمسلسلات الجديدة والحصرية سواء مصرية أو تركية, هندية, والتي يشاهدها الكثيرون في شتى الأماكن, تقوم القناة ببث برامجها  من مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية, تحرص القناة على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لضمان جودة البث على مدار اليوم, بدأت قناة الحياة بثها عام 2008  وكان فى هذا الوقت  مالكها  هو رجل الأعمال السيد البدوى, تملك قناة الحياة  استوديوهات, الاول  يقع بمدينة السادس من أكتوبر أما الثاني فيقع  في برج التجارة العالمي.

تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

التردد الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ
12206 عمودي 27500 3/4

 

قدمت العديد والعديد من البرامج التي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة من قبل مشاهديها بباقة من ألمع الإعلاميين ومقدمي البرامج ومنهم, كما يمكنكم ايضا مشاهدة تردد قنوات الساعة الجديد 2019 على النايل سات “مسرح، أفلام، كوميدي،دراما”

برامج قناة الحياة الحمراء.

برنامج قهوة أشرف ويقدمه الفنان أشرف عبد الباقي.
برنامج مصر  اليوم ويقدمه الإعلامي توفيق عكاشة
برنامج صبايا وتقوم بتقديمه الإعلامية ريهام سعيد.
برنامج الحياة اليوم ويقدمه الاعلامي خالد ابو بكر والإعلامية لبنى عسل.
برنامج شريط كوكتيل ويقدمه الفنان هشام عباس.
برنامج المطبخ تقديم الشيف اسماء مسلم.
برنامج 4 شارع شريف تقديم الإعلامي شريف مدكور.

تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

خطوات تنزيل تردد قنوات الحياة من جهاز الرسيفر.

قم بالضغط على زر القائمة “Menu” من الريموت كنترول, ثم بعد ذلك الضغط على التركيب أو اليدوي TP وفي حالة طلب رقم سري نضغط “0000”, ثم الضغط على القائمة,  وبعدها ستظهر قائمة بها القمر الصناعي النايل سات أو القمر الخاص بك وفي المقابل التردد نضغط زر من الريموت للذهاب إلى التردد والضغط أو الوقوف عليه, واخيرا كتابة اسم القناة تردد  المراد البحث عنه وضبط القطبية “أفقي أو عمودي” ثم الضغط على البحث.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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