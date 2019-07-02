تردد قناة الحياة الحمراء Alhayat TV لمتابعة أهم البرامج وأحدث المسلسلات

تردد قناة الحياة الحمراء هي من أهم القنوات المصرية بحثا بين المشاهدين في مصر والدول العربية, لما تقدمه من مجموعة منوعة من البرامج والمسلسلات التي يتابعها المشاهدون, قناة الحياة هي قناة مصرية غير مشفرة تابعة لمجموعة شبكة قنوات الحياة والتي تضم قناة الحياة مسلسلات, الحياة 2, الحياة الأن, الحياة والناس, تميزت قنوات الحياة بعدة مزايا جعلتها من أشهر القنوات المصرية بين منافسيها نظرا لما تقدمه من برامج منوعة تفيد المشاهدين فمنها البرامج الأخبارية, الإجتماعية, الدينية, سياسية, الرياضية, وايضا البرامج التي تحتاج إليها المرأة من برامج الصحة, والمطبخ وغيرها, لذلك أطلق عليها رقم واحد في مصر.

تردد قناة الحياة الحمراء.

كما حققت أيضا نجاحا كبيرا لاختيارها كوكبة كبيرة من المع الاعلاميين ومقدمي البرامج , بجانب عرضها للمسلسلات الجديدة والحصرية سواء مصرية أو تركية, هندية, والتي يشاهدها الكثيرون في شتى الأماكن, تقوم القناة ببث برامجها من مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية, تحرص القناة على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لضمان جودة البث على مدار اليوم, بدأت قناة الحياة بثها عام 2008 وكان فى هذا الوقت مالكها هو رجل الأعمال السيد البدوى, تملك قناة الحياة استوديوهات, الاول يقع بمدينة السادس من أكتوبر أما الثاني فيقع في برج التجارة العالمي.