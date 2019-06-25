تردد قناة الحياة الحمرا AL Hayat TV 2019 على نايل سات .. ونبذة عن البرامج التى تقدمها

تردد قناة الحياة الحمرا على نايل سات 2019، الذي يبحث عنه الكثير من أبناء الوطن العربي لمتابعة ومشاهدة اقوي البرامج والمسلسلات المتنوعة بصورة عالية الجودة والنقاء، حيث أثبتت قناة الحياة نسب مشاهدة عالية منذ بداية البث التجريبي لها عام 2008 ، وقد لاقت نجاحاً كبيراً منذ وقتها وإلى الآن، وتتبع قناة الحياة الحمرا مجموعة قنوات الحياة، وهى تمتاز بما تقدمه من محتوى متنوع من برامج ثقافية وترفيهية ومسلسلات جديدة، حيث تقدم في الحالي تقديم أفضل المسلسلات الرمضانية لعام 2019، وسوف نقدم لكم في الأسطر القادمة أحدث تردد لقناة الحياة الحمرا 2019.

تردد قناة الحياة الحمرا 2019 على نايل سات:

انضم لتلفزيون قناة الحياة الحمرا نخبة كبيرة من مقدمي البرامج المبدعين والإعلاميين وأيضا أشهر الطهاة، والذي يُتابعهم فئة كبيرة من السيدات المهتمات بكل فنون المطبخ، كما تقدم محتوى ثقافي وخيري مثل برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق، وسوف نضع لكم تردد مجرب لقناة الحياة الحمرا على نايل سات ليتمكن الجميع من ضبطه بسهولة وهو كالأتي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12207 27500 V 3/4

قنوات عليك متابعتها:

– ترددات قنوات الأخبار العربية والعالمية 2019.

– تردد قناة اطفال ومواهب علي نايل سات 2019.

– تردد قناة أون تى في on tv 2019 على نايل سات.

نبذة عن البرامج التي تقدمها قناة الحياة اليوم:

1- واحد من الناس الذي يقدمه عمرو الليثي.

2- برنامج الحياة حلوة مع رزان التي تقدمه رزان المغربية.

3- برنامج الحياة اليوم : وهو برنامج إخباري ثقافي ويقدمه تامر أمين ولبني عسل.

4- برنامج انتبهوا أيها السادة التي تقدمه هالة فاخر.

5- نور وبوابة التاريخ.

وغيرها من البرامج المتنوعة والمسلسلات المختلفة، مثل مسلسل هوجان الذي يتم عرضه يومياً في تمام الساعة السابعة مساءاً.