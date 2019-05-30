تردد قناة الحياة سينما 2019 على نايل سات لأحدث أفلام السينما المصرية

تردد قناة الحياة سينما al hayat cinema، قناة تلفزيوينة مصرية تكرس بث الأفلام السينمائية المصرية والعربية، وهي إحدى باقات شبكة الحياة الأكثر تفضيلاً في مصر، والتي تمتلك حزمة من القنوات المتنوعة وهي: الحياة 1، قناة الحياة 2، الحياة مسلسلات، موجة كوميدي، الحياة والناس. ويتميز شعار سينما باللون البرتقالي. والتي تبث على مدار 24 ساعة كل يوم.

تهتم الحياة سينما بجلب الأفلام المصرية بشكل رئيسي لتعرضها على شاشتها ضمن سلسلة من فئات الأفلام المتنوعة. وقد تمكنت بنجاح في إتمام الإنتشار بسرعة متزايدة على مستوى مصر والعالم العربي، بإعتبارها توفر المتعة لعشاق السينما بالمقام الأول. تم إنشاء الحياة بعد قناة الحياة 1 في العام 2010، لتقدم حزمة من أفضل أعمال السينما المصرية والعربية. فضلاً عن البرامج المعنية بالفن وأخبار الفنانين.

al hayat cinema

سينما الذي يميزها هو القدرة على بث الأفلام السينمائية الحديثة في مصر قبل القنوات المنافسة، فلذلك cinema تفتخر برفع شعار”شاشة العرض الأول” الشئ الذي يتيح لها جذب جمهور إستثنائي في مصر والشرق الأوسط. كما يميزها بملأ شاشتها بالأفلام الحديثة والقديمة بمختلف تصنيفاتها الرومانسية والأكشن والكوميدي.

تردد الحياة سينما المصرية

ومن خلال قناة مجانية يتلقاها الجمهور العام كقناة سينمائية تعرض الأفلام الشيقة مع التوسع الذي تحققه من حيث عدد المشاهدين. والتي تبث al hayat cinema tv على مدار القمر الصناعي نايل سات.