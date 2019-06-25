تردد قناة الحياة 2 البنفسجي AL Hayat 2 2019 على نايل سات .. لمتابعة أقوي البرامج والمسلسلات

تردد قناة الحياة البنفسجية 2 والتي تتميز بطابع مميز، استكمالاً لشبكة قنوات الحياة و لتقديم أفضل البرامج المتنوعة لجميع الوطن العربي بصورة عالية النقاء والوضوح HD ، حيث تقوم قناة الحياة 2 البنفسجي بعرض إعادة برامج قناة الحياة الحمرا 1 في مواعيد مختلفة، ليتمكن جميع المشاهدين من متابعة ما فاتهم من البرامج والمسلسلات، وتقدم أيضا قناة الحياة 2 البنفسجية برامج دينية متنوعة مثل برنامج فقه المرأة، وبرنامج فتاوى وعدد أيضا من البرامج المهتمة بالرياضة ومتابعة كرة القدم في كأس أمم إفريقيا، وسوف نقدم لكم في الأسطر القادمة أحدث تردد لقناة الحياة 2 البنفسجية على نايل سات 2019.

تردد قناة الحياة 2 البنفسجي 2019:

منذ انطلاق سلسلة قنوات الحياة المختلفة على نايل سات عام 2008، وهى لاقت متابعة كبيرة من جماهير الوطن العربي، وتمتلك قناة الحياة استوديوهين أحدهم يقع بمدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر، والآخر يقع في برج التجارة العالمي في القاهرة، وتمتلك قناة الحياة عدة حسابات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر من هنا، ويمكن أيضا لجميع المشاهدين متابعة برامج قناة الحياة على فيس بوك من هنا، وأما عن تردد قناة الحياة 2 البنفسجي فهو كالاتى:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12015 27500 V 5/6

قنوات عليك ضبطها:

– جميع ترددات قنوات الأخبار العربية والعالمية على نايل سات.

– تردد قنوات اون تى في ON tv 2019.

نبذة عن البرامج التي تقدمها قناة الحياة 2 البنفسجي 2019:

1- برنامج نسمات الروح، الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي.

2- تياترو مسرح، الذي يقدمه بيومي فؤاد وهالة فاخر بالإضافة إلى نخبة كبيرة من أبناء تياترو مصر الجيل الثاني.

3- برنامج المطبخ، يقدمه الشيف يسري خميس.

4- برنامج الملاعب، الذي يهتم بأخبار الرياضة ويقدمه سيف زاهر وحازم إمام.

وغيرها من المسلسلات المختلفة التي تقدم محتوى هادف وترفيهي لجميع الأسرة.