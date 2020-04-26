تردد قناة الخليجية 2020 على النايل وأهم البرامج في رمضان

تردد قناة الخليجية يعتبر من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وخاصة في شهر رمضان الكريم، فهذه القناة افتتاح تردداتها الجديدة على العرب سات، والنايل سات، وهى قناة من القنوات التابعة للمملكة العربية السعودية التي تخصصت في بث العديد من البرامج المتنوعة، والتي من أهمها البرنامج الترفيهية، والتي تعتمد على التقنية العالية الجودة.

البرامج التي تقدمها قناة الخليجية

تقدم قناة الخليجية البرامج المجانية بدون الحاجة إلى الاشتراك الشهري، أو الترميز لهذه القناة، القناة الخليجية لديها مجموعة كبيرة من البرامج التي يمكن أن توفرها للسادة المشاهدين مع وجود المحتوى الإعلامي المميز في هذه البرامج، والتي تقوم ببثها خلال اليوم على مدار 24 ساعة دون أن تجد أي نوع من المقاطعة خلال التشغيل المستمر لهذه البرامج الغير مشفرة.

ومن خلال هذه القناة تم استعادة التقاليد العربية المملكة العربية السعودية، والخليج العربي، ويتم بث هذه القناة للكثير من البرامج بالشكل المجاني من خلال الشاشات المجانية التي يوفرها عرب سات ونايل سات، وتضم هذه البرامج عدد لا يمكن حصر من البرامج الاجتماعية، والبرامج الفنية.

قناة الخليجية

تم إطلاق هذه القناة عام 2005 انضمت إلى مجموعة من القنوات الفضائية الخليجية كانت في البداية قناة موسيقية تعرض الحفلات الموسيقية، وجميع الأغاني العربية، ولكن مع الوقت تطورت هذه القناة، وأصبحت بها العديد من الموظفين الذين يعملون على تغيير الثقافات الترفيهية، وتضم المحتوى الاجتماعي بالشكل الفريد، بالإضافة إلى وجود الكثير من البرامج التي توضح تراث المملكة العربية السعودية، والخليج العربي من خلال مجموعة من الفنون، والآداب العربية، والشعر.

يتم عرض المسلسلات الخليج 2020 الممتازة بالإضافة إلى وجود الكثير من الأعمال الفنية، وأصبحت هذه القناة مثل النافذة التي تطل على الجمهور العريض المتواجد في المملكة العربية السعودية، والخليج العربي بأكمله، تتعرض هذه القناة العروض الفنية الخليجية، والروايات التي تتعلق بالخليج العربي، بالإضافة إلى أنها تقدم السمات المتنوعة من البرامج الاجتماعية، ويتم نشرها إلى الجمهور على الشاشة الخاصة بهذه القناة الخليجية.

تردد قناة روتانا خليجية 2020

تردد قناة روتانا خليجية 2020 التردد التصحيح / الترميز نايل سات 11295 .أفقي 27500 – 3/4 عرب سات 11843 أفقي

27500 – 3/4

والآن يمكنك المتابعة لهذه القناة التي تقدم المحتويات الفريدة، والمتميزة من نوعها، والتي ترضى جميع الأذواق من السادة المشاهدين على مستوى الخليج العربي بأكمله، فهي من القنوات التي يتابعها جمهور عريض من المشاهدين على مستوى المملكة العربية السعودية، والعالم العربي بأكمله.