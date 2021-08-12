تردد قناة الراي الكويتية الجديد على قمر نايل سات 2021 HD

بواسطة المختار أحمد
تردد قناة الراي الكويتية تردد قناة الراي الكويتية

أعزائنا الكرام يعد تردد قناة الراي الكويتية المنوعة ذا أهمية كبيرة بالنسبة للشعب الكويتي والخليجي بشكل عام، ويسرنا أن نعرضه لكم في هذا المقال الذي تتابعونه على موقع كلمة دوت اورج، فلقد أصبحت هذه القناة تعد من أفضل القنوات الكويتية والعربية على وكم البحث الهائل عنها كل يوم دليل على كثرة شعبيتها في جميع البلدان العربية، فهي من القنوات التي لديها مصداقية كبيرة عند الملايين وكذلك الحيادية والموضوعية في نقل الخبر، وفي هذا العام قامت مجموعة الراي الإعلامية بتغيير ترددات القناة فأصبحت تبث على ترددات جديدة مختلفة عن السابقة، وهذا أدى إلى انقطاع بثها عن جميع الذين لم يدخلوا الترددات الجديدة.

1 تردد قناة الراي
2 تردد قناة الراي الكويتية

تردد قناة الراي

قناة الراي الكويتية أنشئت في العام 2004 ومقرها في دولة الكويت، وهي مملوكة لإحدى أشهر المجموعات الإعلامية في الوطن العربي ألا وهي مجموعة الراي الإعلامية، القناة تعد قناة منوعة لكنها تقدم عددا من البرامج الترفيهية الرائعة، كما تقدم نشرات إخبارية محلية متعلقة بدولة الكويت وأخرى عربية وعالمية بكل حيادية وموضوعية، ويعمل في القناة عددمن الصحفيين المقتدرين وهم خيرة الصحافة الكويتية، وقد حققت قفزة نوعية في مجال الإعلام الخاص في الكويت وخصوصا القنوات الإخبارية وأصبحت المفضلة لدى عشرات الآلاف هناك، وهذا تردد قناة الراي الجديد، لأولئك الذين يبحثون عنه.

تردد قناة الراي الكويتية 

القمر نايل سات
التردد 11678
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
تصحيح الخطأ 3/4
المختار أحمد

المختار أحمد، حاصل على شهادة ليسانس في القانون،أهوى المطالعة خصوصا كتب الروايات،من عشاق النادي الملكي.

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