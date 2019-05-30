تردد قناة الراي الكويتية 2019 على الناسل سات

ننشر تردد قناة الراي الكويتية عبر موقعنا كلمة دوت أورج، وهى أحد أشهر القنوات الكويتية والتي انطلقت منذ عام 2004، وشهدت القناة نجاحاً كبيراُ منذ أول ظهور لها، وتعرض العديد من أفضل البرامج الكويتية والتي تحاكي واقع الشارع الكويتي، وأيضا العديد من البرامج المنوعة والترفيهية؛ هذا إلى جانب النشرات الإخبارية، كما أنها تقدم العديد من المسلسلات الخليجية وبعض الأفلام الأجنبية المميزة، ويذكر أن هذه القناة تابعة لشركة مجموعة الرأي، في السطور التالية نقدم إليكم تردد قناة الراي على القمر الصناعي نايل سات، تابعونا.

تردد قناة الراي

حيث تعرض قناة الراي العديد من الدراما الكويتية بجانب العديد من الدراما الخليجية وبعض المسلسلات التركية والمصرية أيضاُ، هذا إلى جانب العديد من الأفلام الأجنبية والمترجمة إلى اللغة العربية، وتقوم بعرض العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي تناسب جميع الفئات العمرية، فتقدم بعض برامج الصحة، وبرامج الرياضة، والبرامج الحوارية الاجتماعية، هذا إلى جانب برامج السياسة التي تنقل قلب الحدث الكويتي.

قناة الراي alria

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11678 MHZ افقي 27500

ويذكر أن قناة الراي الكويتية تعد من أنجح وأكثر القنوات الكويتية تميزًا عن غيرها، حيث أنها توفر المعلومة بشكل سريع وصحيح، كما أنها متوفره لمتابعيها بشكل مجاني وبدون تشفير، ويوجد بها نخبة من أشهر الإعلاميين المهنيين التي يديرون برامجها بشكل مختلف ومميز.