تردد قناة الراي الكويتية 2021 نايل سات وعرب سات

قناة الراي الكويتية من القنوات الفضائية التي تهتم بنشر الثقافة الخليجية في المنطقة العربية، التي تحرص على تنوع محتواها بحيث يجذب العديد من الثقافات المختلفة ولذلك تعمل على تجديد التردد الخاص بها حتى يواكب التطور التكنولوجي في تقديم قناة بشكل جيد في الأداء والمحتوى، والاستمرارية.

قناة الراي الكويتية

تقدم القنوات الكويتية المحتوى الذي يهم المشاهد الكويتي والمشاهد العربي، فهي لا تقتصر على التعريف بالكويت كدولة في منطقة الخليج ولكنها تعكس ثقافة كاملة لمنطقة عريقة من المناطق العربية، وتبث برامجها على القمر الصناعي نالي سات وعرب سات لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين.

تقدم قناة الرأي المحتوى الثقافي والترفيهي والدراما الاجتماعية التي تناقش المشكلات في دولة الكويت وخارجها وفي المنطقة العربية.

تعرض قناة الرأي العديد من المسلسلات الخليجية والعربية والكويتية وتعتمد على ذائقة المشاهد العربي في كل مكان.

تردد قناة الراي الكويتية

يأتي تردد قناة الراي على القمرين نايل سات وعرب سات ليسمح لكافة المشاهدين بضبط التردد على الرسيفر الخاص بهم بسهولة لأنه يتوفر في أماكن عددية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12688.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة الراي على عرب سات