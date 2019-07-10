تردد قناة الرياضية السعودية.. 2019 الجديد على نايل سات، عرب سات بدر 4

قناة السعودية الرياضية ksa sport هي من أهم القنوات الرياضية التي تحوز على إهتمام جماهير الرياضة خاصة من عشاق الساحرة المستديرة، كونها تبث أشهر الدوريات لكرة القدم في المملكة، ويمتد إستقطابها الى الخليج والدول العربية الأخرى، وهي من القنوات المجانية غير المشفرة وبإمكان الجمهور العام إستقبال البث التلفزيوني للفضائية على النايل سات، عرب سات بدر 4.

قناة السعودية الرياضية

وكما فالقناة تعد رئيسية في السعودية في تقديم المحتوى الرياضي للمنافسات الكروية، حيث تمتلك حقوق بث أكبر عدد من الدوريات والكؤوس وهي: دوري المحترفين السعودي، دوري الدرجة الأولى، كأس السوبر، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الخليج العربي. وتمتلك هذه القناة التابعة لقنوات الإذاعة والتلفزيون السعودي، قناتين ksa sport 1، ksa sport 2، تم توفير القناة السعودية الرياضية الثانية لإذاعة البث المباشر للمباريات الجارية في نفس التوقيت.

ksa sport

كما تنقل القناة الرياضية، مباريات دوريات الرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد وغيرها ، كما حريصة لتثبيت نفسها كقناة متكاملة عبر تقديم أخبار الأحداث الرياضية في العالم، وإعداد تقارير وثائقيات لكل ما يتعلق بالكرة الدولية. هذا ببساطة قدمها كقناة شاملة لا بديل عنها وتحظي بإنتشار واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة الرياضة السعودية

القمر التردد، القطبية fec _ sr القنوات عرب سات 11230 (H) أفقي 27500 _ 5/6 KSA SPORT 2 HD -KSA SPORT 1 HD نايل سات 12283 (V) عامودي 27500 _ 5/6 KSA SPORT 2 HD

وقد أوضحنا في الجدول بالأعلى، أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية 2019، التي توفر مشاهدة حية لأهم مباريات كرة القدم، حيث يمكن ضبط الترددات لإستقبال بث الفضائية”ksa sport” بجودة hd عالية الوضوح. في بث مستمر على مدار الساعة، وقد فرضت واقعها المتميز بإحترافية التغطية والأداء التحليلي، ما يجعلها من القنوات الرياضية الأكثر مشاهدة.