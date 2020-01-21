تردد قناة الرياضية المغربية arryadia الناقلة الدوري المغربي 2020

قناة الرياضية المغربية وهي كقناة رياضية تجمع الأخبار الرياضية كافة على شاشة واحدة. تكتسب زخم كبير من خلال بثها مباريات الدوري المغربي، كما تعد فضائية تلفزيونية مفضلة ليس فقط على صعيد البلدان المغاربية بل في أقطار البلدان العربية مثل السعودية ومصر.

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تحرص القناة على التكامل في المحتوى الرياضي وذلك يتم من خلال تحديد نشرات إخبارية تشمل الأحداث والبطولات الرياضية – المحلية والعربية والعالمية. وإلى جانب هذا، تبث بضع برامج رياضية هي محل إهتمام الجمهور المغربي، تستهدف التحليل الرياضي بأفضل ممارسة ممكن، بعد ظهور المحللين الرياضيين في أستوديوهات قناة المغربية للقيام بأداء تحليلي سلس بما يتعلق بماتشات البطولات الوطنية، كما تهتم بالبطولات المائية إذ تخصص برنامج الرياضات البحرية لإستعراض شامل لكافة الرياضات في هذا المجال.

كما تأتي قناة الرياضية المغربية 3 الفضائية في طليعة القنوات الرياضية في المغرب وتحوز إعجاب وإهتمام الكثيرين. ولأنها تنقل كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي سواء في مبارياته الإقليمية أو حتى إنضمامه في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وكونها الناقلة للدوري المغربي، هذا يزيد معدل الإستقطاب للقنوات، لا سيما مع وجود خدمة بث البث المجاني المباشر على الأنترنت في موقعها الألكتروني الرسمي.

تردد قناة الرياضية المغربية على القمر نايل سات 2020

تردد الرياضية HD Live على ( 7 غرب) EUTELSAT تردد الإستقبال 11513 معدل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 2/3 الإستقطاب عمودي

إلتقاط تردد قناة المغربية الرياضية

القمر التردد ترميز معامل تصحيح الاستقطاب عرب سات 12683 27500 3/4 عمودي هوت بيرد 10872 27500 3/4 عمودي

وننوه بإتاحة البث التلفزي الخاص بالقناة الرياضية على مدار 24 ساعة، وذلك بإعتماد جودة تقنية SD أو HD عالية الوضوح، على هوت بيرد وعرب سات، كما يمكن العثور على مواعيد البرامج وآخر الأخبار من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المتوفرة مثل فيسبوك وتويتر.