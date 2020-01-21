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أخبار التقنية

تردد قناة الرياضية المغربية arryadia الناقلة الدوري المغربي 2020

بواسطة زكريا منير 0
تردد الرياضية المغربية 2020

قناة الرياضية المغربية وهي كقناة رياضية تجمع الأخبار الرياضية كافة على شاشة واحدة. تكتسب زخم كبير من خلال بثها مباريات الدوري المغربي، كما تعد فضائية تلفزيونية مفضلة ليس فقط على صعيد البلدان المغاربية بل في أقطار البلدان العربية مثل السعودية ومصر.

arryadia

تحرص القناة على التكامل في المحتوى الرياضي وذلك يتم من خلال تحديد نشرات إخبارية تشمل الأحداث والبطولات الرياضية – المحلية والعربية والعالمية. وإلى جانب هذا، تبث بضع برامج رياضية هي محل إهتمام الجمهور المغربي، تستهدف التحليل الرياضي بأفضل ممارسة ممكن، بعد ظهور المحللين الرياضيين في أستوديوهات قناة المغربية للقيام بأداء تحليلي سلس بما يتعلق بماتشات البطولات الوطنية، كما تهتم بالبطولات المائية إذ تخصص برنامج الرياضات البحرية لإستعراض شامل لكافة الرياضات في هذا المجال.

كما تأتي قناة الرياضية المغربية 3 الفضائية في طليعة القنوات الرياضية في المغرب وتحوز إعجاب وإهتمام الكثيرين. ولأنها تنقل كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي سواء في مبارياته الإقليمية أو حتى إنضمامه في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وكونها الناقلة للدوري المغربي، هذا يزيد معدل الإستقطاب للقنوات، لا سيما مع وجود خدمة بث البث المجاني المباشر على الأنترنت في موقعها الألكتروني الرسمي.

تردد قناة الرياضية المغربية على القمر نايل سات 2020

تردد الرياضية HD Live على ( 7 غرب) EUTELSAT
تردد الإستقبال11513
معدل الترميز27500
معامل تصويب الخطأ2/3
الإستقطابعمودي

إلتقاط تردد قناة المغربية الرياضية

القمرالترددترميزمعامل تصحيحالاستقطاب
عرب سات12683275003/4عمودي
هوت بيرد10872275003/4عمودي

وننوه بإتاحة البث التلفزي الخاص بالقناة الرياضية على مدار 24 ساعة، وذلك بإعتماد جودة تقنية SD أو HD عالية الوضوح، على هوت بيرد وعرب سات، كما يمكن العثور على مواعيد البرامج وآخر الأخبار من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المتوفرة مثل فيسبوك وتويتر.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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