تردد قناة الرياضية المغربية hd على النايل سات وعرب سات 2019

تردد قناة الرياضية المغربية hd لمحبي، ومُتابعي، وعشاق كرة القدم يقدم لكم موقع كلمة دوت اورج تردد القناة على النايل سات، وعرب سات 2019 وتبث القناة من داخل المغرب، ويبحث العديد من الأشخاص عن ترددها، حيث تبث القناة جميع الأحداث الرياضية على مدار اليوم بدون توقف، وتقوم القناة بتغطية، ونقل كافة المباريات التي تُجرى في المملكة المغربية، وبطولات الدوري المغربي للمحترفين بدقة، وجودة شاشة عالية، وواضحة

عن قناة الرياضية المغربية 3 arryadia

تم تأسيس قناة الرياضية المغربية في عام 2006، ومركز البث الخاص بها في مدينة الدار البيضاء، وتعمل القناة على بث مباريات مناطق شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وبعض الدول الأجنبية أيضاً، ونالت القناة إعجاب المشاهدين، والمتابعين لها، ووصل عدد المشاهدين، والمتابعين لها الملايين حيث أنها تقوم بتغطية المباريات كافة المحلية، والدولية كذلك كما أنها تقوم ببث أحداث الدوري المغربي، وكأس العرش، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس الاتحاد الفرنسي ايضاً. لذلك يتابعها العديد من الأشخاص من جميع الدول العربية

تردد قناة الرياضية المغربية 3.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11476 (V) 11514 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 12683 (V) 27500 – 3/4 SD عرب سات 12683 (V) 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 10873 (V) 10873 (H) 27500 – 3/4 HD اسم القناة علي قائمة القنوات “Arriadia“

الأحداث الرياضية التي تنقلها قناة الرياضية المغربية hd

كأس العرش.

كـأس شمـال أفريقيــا.

الـدوري الإنجليـزي الممتـاز.

الـدوري المغـربي الممتـاز.

دوري أبطال أفريقيا.

كأس الاتحاد الأفريقي.

كأس الاتحاد الفرنسـي.

ويمكنك متابعة ومُشاهدة برامج القناة عبر موقعها الرسمي الذي تم إطلاقه من قبل القناة لتمكين العديد من الأشخاص حول العالم متابعتها، ويمكنك أيضاً معرفة مواعيد البرامج، والمباريات من خلال متابعة صفحات القناة على منصة فيسبوك، وعلى منصة تويتر