تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على كافة الأقمار الصناعية وأهم الإعلاميين بها







قام رئيس نادي الزمالك، المستشار ” مرتضي منصور” ، بالإعلان عن انطلاق قناة تخص النادي بكل مشتملاته من استوديو تحليلي وأخبار وبرامج، وذلك منذ فترة طويلة وقد قام الأسبوع الماصي بالتصريح عن بداية انطلاقها وقال أنها ستبدأ في أول سبتمبر ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بالعرض الكامل والمشتمل للقناة والتردد الخاص بها .







تردد قناة الزمالك

أشار المستشار مرتضي منصور إلى أنه سوف يكون هناك نخبة من نجوم نادي الزمالك سوف ينضمون إلى فريق العمل بالقناة من خلال عقود جديدة، حيث تم بالفعل التوقيع مع أربعة لاعبين من أبرز لاعبي المنتخب المصري.







وقد قام المستشار مرتضى منصور بالتفقد والترتيب للاستوديو الخاص بالقناة واستلمه بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد صرح عن ذلك وأنه علىالإستعداد الكامل لانطلاقة القناة في وسط عالم القنوات الرياضية مع نخبة من ألمع نجوم الرياضة والمحللين والمعلقين في أقوى ستوديو تحليلي.







تردد قناة الزمالك 2019

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز تشفير القناة النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة يوتلسات 11595.39Eutelsat AB7 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة عرب سات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة الإعلامين الذين تم التعاقد معهم في قناة الزمالك







الكابتن طارق يحيي.

الكابتن أحمد عبد الحليم.

الصحفي محمد الشرقاوي.

الكابتن أحمد سمير.

الإعلامي أحمد جمال.

الصحفي منتصر الرفاعي.

الصحفي إيهاب الفولي.

الإعلامي خالد الغندور.

الصحفي شادي عيسي.

الصحفي كريم أبو حسين.

الصحفي عبد الشافي صادق.

الصحفي صبحي عبد السلام.