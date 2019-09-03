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تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك الجيديد
أخبار التقنية

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على كافة الأقمار الصناعية وأهم الإعلاميين بها

بواسطة حنان الزهيري 0


قام رئيس نادي الزمالك، المستشار ” مرتضي منصور” ، بالإعلان عن انطلاق قناة تخص النادي بكل مشتملاته من استوديو تحليلي وأخبار وبرامج، وذلك منذ فترة طويلة وقد قام الأسبوع الماصي بالتصريح عن بداية انطلاقها وقال أنها ستبدأ في أول سبتمبر ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بالعرض الكامل والمشتمل للقناة والتردد الخاص بها .



تردد قناة الزمالك

أشار المستشار مرتضي منصور إلى أنه سوف يكون هناك نخبة من نجوم نادي الزمالك سوف ينضمون إلى فريق العمل بالقناة من خلال عقود جديدة، حيث تم بالفعل التوقيع مع أربعة لاعبين من أبرز لاعبي المنتخب المصري.



تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك الجيديد

وقد قام المستشار مرتضى منصور  بالتفقد والترتيب للاستوديو الخاص بالقناة واستلمه بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد صرح عن ذلك وأنه علىالإستعداد الكامل لانطلاقة القناة في وسط عالم القنوات الرياضية مع نخبة من ألمع نجوم الرياضة والمحللين والمعلقين في أقوى ستوديو تحليلي.



تردد قناة الزمالك 2019

القمر الصناعي تردد القناةالاستقطابمعامل التصحيح   معدل الترميز تشفير القناة
النايل سات 112019 أفقي 5/627500مفتوحة
يوتلسات11595.39Eutelsat AB7  عمودي  3/427500مفتوحة
AB2   11678عمودي3/427500مفتوحة
عرب سات بدر 412092 عمودي   3/427500مفتوحة
نايل سات12169 عمودي   3/427500مفتوحة

الإعلامين الذين تم التعاقد معهم في قناة الزمالك



  • الكابتن طارق يحيي.
  • الكابتن أحمد عبد الحليم.
  • الصحفي محمد الشرقاوي.
  • الكابتن أحمد سمير.
  • الإعلامي أحمد جمال.
  • الصحفي منتصر الرفاعي.
  • الصحفي إيهاب الفولي.
  • الإعلامي خالد الغندور.
  • الصحفي شادي عيسي.
  • الصحفي كريم أبو حسين.
  • الصحفي عبد الشافي صادق.
  • الصحفي صبحي عبد السلام.

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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