تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 علي النايل سات Zamalek TV التردد محدث

نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديدة وطريقة أستقبال التردد الخاص بالقناة Zamalek TV 2020 علي جهاز الأستقبال الخاص بكم بكل سهولة “الرسيفر” حيث تحظي القناة حاليآ بنسب مشاهدات عالية للغاية نظرآ للشعبية الكبيرة للقلعة البيضاء، وخاصة في هذه الأزمة التي يشهدها العالم حاليآ من الأنتشار الكبير للكرونا ووقف جميع البطولات والأنشطة الخاصة بالرياضة في مصر ودول العالم، ولكن هذا الأمر لم يمنع محبي وعاشقي الفلعة البيضاء من متابعة الأخبار الخاصة بالنادي وسنرصد لكم عبر موقع كلمة دوت أورج طريقه أستقبال تردد قناة نادي الزمالك الجديدة 2020 Zamalek TV علي التلفاز.

وتعد أكثر الأندية تضررآ من توقف الأنشطة الرياضية هو نادي الفارس الأبيض نظرآ لان الفريق كان يعيش قبل فترة التوقف حالة فنية جيدة جدآ، ونجح في الفوز ببطولتين في منتهي الأهمية وهي بطولة السوبر الأفريقي أمام نادي الترجي التونسي، وفوزه علي الغريم التقليدي النادي الأهلي والظفر بقلب السوبر المصري في دولة الإمارات، كما نجح في التأهل إلي الدور ربع النهائي في دوري الأبطال الأفريقي علي حساب الترجي.

أمير مرتضي ينفي أنتقال ثلاثي الأهلي إلي القلعة البيضاء

وقد قامت قناة القلعة البيضاء مؤخرآ بنفي الأخبار المتعلقة بأنتقال ثلاثي النادي الأهلي اللذين يقتربون من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وهم أحمد فتحي وحسام عاشور وحارس المرمي شريف أكرامي، خاصة بعد أنتشار العديد من الأخبار التي تشير إلي أقتراب الثلاثي من جدران القلعة البيضاء.

ولعل أبرز اللاعبين اللذين أقترن أسمهم بالإنتقال إلي الفارس الأبيض هو اللاعب أحمد فتحي، خاصة بعد رحيل الظهير الأيسر التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق.

ولكن قوبل هذا الخبر بالنفي جمله وتفصيلآ من مدير الكرة بالقلعة البيضاء أمير مرتضي منصور، بأنه من غير المنطقي أن يقوم النادي بضم لاعب يبلغ من العمر 35 عامآ.

خاصة وأن اللاعب المتواجد حاليآ في مركزة وهو حازم أمام يبلغ من العمر 32 عامآ، مشيرآ إلي أن النادي سيقوم بإستقدام لاعب سنه صغير للحفاظ علي متوسط الأعمار في فريق قرة القدم بالنادي.

وأضاف المشرف علي الكرة بالقلعة البيضاء أمير مرتضي بأنه قام بالتحدث مع اللاعب أحمد فتحي لكونهم أصدقاء. موضحآ بأن اللاعب يعاني بالفعل من سوء معاملة من قبل إدارة النادي الأهلي وفي حاله عدم الوصول إلي حل مع إداراة النادي سيكون الخيار الأقرب له هو الأنتقال لنادي بيراميدز.

أما بخصوص أنتقال كابتن النادي الأهلي اللاعب حسام عاشور إلي جدران القلعة البيضاء، فأكد أمير بأنه لم يحدث آي أتصال بين النادي وكابتن النادي الأهلي للأنتقال إلي صفوف الفريق وأن أنتقاله مستبعد تمامآ، مشيرآ أن الأخبار التي يتم تداولها والمتعلقة بهذا الشأن ليس لها أساس من الصحه.

وفي المقابل فقد جاء نفي الأخبار المتعلقة بأنتقاله إلي صفوف القلعة البيضاء وهو حارس مرمي النادي الأهلي شريف أكرامي من قبل اللاعب بصفته الشخصية عبر حسابة علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكد علي أحترامه الشديد للقلعة البيضاء كتاريخ وجماهيرية وإدارة وأنه شرف لآي لاعب الأنتقال إلي صفوفه، ولكن أنتقاله إليه سيكون صعب للغاية نظرآ للتاريخ الكبير له ولوالده داخل جدران النادي، مستشهدآ أيضآ بأن الفارس الأبيض لا يحتاج حاليآ إلي حراس مرمي للتعاقد معهم نظرآ للمستوي الفني العالي لكلآ من جنش وأبو جبل وعواد.

لاعب الزمالك المعار يطالب النادي بالإنتقال نهائيآ إلي الإتحاد السكندري

طالب لاعب النادي المعار إلي صفوف الإتحاد السكندري إداراة ناديه بالموافقة علي رغبته وهي الأستمرار بشكل نهائي في صفوف زعيم الثعر السكندري، في ظل تصريحات رئيس النادي مرتضي منصور الذي أكد علي تلقيه عرضآ من أحد شركات التسويق حول رغبه أحد الأندية الخارجية في ضم اللاعب الإيفواري مقابل 3 مليون يورو، ولكنه قرر تأجيل البت في هذا الأمر لحسين وصول اللاعب من بلاده كوت ديفوار.

ويتواجد اللاعب حاليآ في بلاده نظرآ لتوقف النشاط الرياضي في مصر، خاصة بعد قرار مد تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يومآ، بناء علي قرارات مجلس الوزراء المصري علي لسان رئيسه الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وأعلانه مد حظر التجول بدايه من اليوم حتي يوم 23 أبريل القادم.

الممثل أحمد فهمي يؤكد لعبه في ناشئين الأهلي والزمالك

أكد الفنان المصري الشهير أحمد فهمي عن لعبه في صفوف الناشئين بالقلعة الحمراء في عمر 8 سنوات وقضي ثلاث سنوات كاملة داخل جدران النادي، بعدها أنتقل إلي ناشئين القلعة البيضاء بسبب عدم أقتناع مدربي النادي الأهلي في ذلك الوقت بالمستوي الفني للاعب وبعدها أنتقل من الفارس الأبيض إلي صفوف نادي الصيد ثم إلي الشرقية للدخان وبعدها ترك لعب كرة القدم في سن 19 عامآ.

وأضاف الممثل المصري «أحمد فهمي» خلال تصريحات تلفزيونية إلي أنه ترك النادي الأهلي بسبب كلآ من علي الحلو والكابتن صفوت عبد الحليم والمدرب فوزي سكوتي لعدم أقتناعهم بمستواه الفني.

كارتيرون يتابع البرنامج التدريبي للاعبين عبر الفيديوهات بسبب الحظر

يقوم المدير الفني الفرنسي للقعلة البيضاء باتريس كارتيرون بمتابعة التدريبات الخاصة بلاعبي كرة القدم بالنادي عبر الفديوهات من أجل المحافظة علي إلتزام اللاعبين بالمحافظة علي لياقتهم البدنية أثناء تواجدهم في المنزل بسبب فرض حر التجوال في مصر وتعطيل النشاط الكروي بسبب أنتشار الكورونا.

وبناء علي ماسبق فإن عدد كبير من لاعي الفريق يقومون بنشر فيديوهات لهم أثناء القيام بالتدريبات الرياضية في منازلهم عبر حسابتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة “فيسبوك – تويتر – أنستقرام” بأستخدام عدد من أجهزة الجيمانزيوم وفقآ للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني للفريق كارتيرون

محمد عبد السلام لبرنامج زملكاوي والدي كان حارس عقار

أوضح نجم دفاع القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبي المصري المدافع محمد عبد السلام خلال أستضافته في برنامج “زملكاوي” مع الأعلامي الزمالكاوي المتميز وكابتن الفارس الأبيض سابقآ “خالد الغندور” بأن والده كان يعمل كحارس عقار حتي أنضمام اللاعب إلي نادي بتروجيت، مؤكدآ بأن والده قد عاني بشدة معه في بدايه حياته الكرويه.

وأشار اللاعب إلي أنه يقوم حاليآ بعد أنتقاله لصفوف القلعة المصرية البيضاء بإعطاء كافة الأموال التي يحصل عليها من النادي من مكافآت بالإضافة إلي المبالغ التي يتقاضها حاليآ إلي والده بشكل كامل ويقوم فقط بأخذ مصروف شخصي من والده كنوع من رد الجميل إليه.

نبذه عن القناة

تم إطلاق البث التجريبي لقناة نادي الزمالك المصري Zamalek SC TV في نهاية عام 2019 وتحديدآ في يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2019، وتم إطلاق البث المباشر والفعلي لقناة القعلة البيضاء في يوم 22 من شهر يناير عام 2020.

خريطة برامج قناة نادي الزمالك

تمتلك القناة العديد من البرامج الأخباريةوالبرامج الحوارية المتميزة، والتي يقوم بتقديمها عدد من أبرز وألمع نجوم الفارس الأبيض الزملكاوي في جيل التسعينات والألفينات وهذه هي برامج قناة القلعة البيضاء ويتم عرضها بهذه الأسماء كالتالي:

برنامج زملكاوي: ويعد أشهر البرامج علي قناة النادي ويقوم بتقديمة كلآ من الكابتن طارق يحيى والكابتن خالد الغندور.

برنامج ملوك الصالات: ويقوم بتقديم البرنامج شقيقة أسطورة كرة اليد بالنادي أحمد الأحمر وهي “نيرة الأحمر” وتستعرض الأخبار المتعلقة بفريق كرة اليد بالنادي.

برنامج 1911: وهو من تقديم الأستاذ شادي عيسي ويقدم تفاصيل وكواليس هامه للغاية عن تاريخ النادي.

برنامج ون تو One Two: وهم من تقديم نيرفانا العبد ويقوم برصد الحياه خارج الملعب لنجوم القلعة البيضاء.

برنامج أخبارنا: ويقوم بتقديم البرنامج كلآ من أحمد جمال وفرح علي، ويقوم بعرض الأخبار المتعلقة بالقلعة البيضاء.

برنامج سهرة مع المستشار: وسيقوم بتقديمه رئيس النادي المستشار “مرتضي منصور” وستكون الحلقات مسجله ولكن لم يتم عرض حلقات منه حتي الأن.

قناة نادي الزمالك علي يوتيوب

يبحث الكثيرين عن القناة الرسمية لنادي “قناة الزمالك يوتيوب” من أجل متابعة الحلقات المسجله لبرامج القناة علي الأنترنت دون الألتزام بمواعيد البرامج علي شاشة التلفاز.

قناة الزمالك بث مباشر

لم يتم رفع البث المباشر لقناة القلعة البيضاء حتي هذه اللحظة ولكن حسب العديد من الأستطلاعات فإنه من المقرر أن يتم رفع بث مباشر للقناة علي القناة الرسمية لنادي الزمالك علي يوتيوب وأيضآ الصفحة الرسمية للقناة علي موقع فيسبوك.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Frequency Channel Zamalek SC TV

القمر الصناعي التردد ومعدل الأستقطاب FEC/SR معدل الترميز ومعامل التصحيح الجودة نايل سات 11449 H أفقي 27500 – 5/6 HD و SD عرب سات 12029 V عمودي 27500 – 3/4 SD يوتلسات 11595 V عمودي 27500 – 3/4 SD

كيفيه ضبط رموز “تردد” قناة الزمالك علي الرسيفر

قم بأتباع هذه الخطوات من أجل إضافة القناة علي جهاز أستقال الأشارات الخاص بالقنوات التلفزيونية “الرسيفر” وضبط رموز وتردد القناة بكل سهولة ويسر.

قم بتشغيل جهاز الرسيفر والضغط علي مفتاح Menu. قم بإختيار مفتاح Installation من القائمة الظاهرة أمامك. قم بإختيار الضبط اليدوي من القائمة. قم بتحديد القمر الصناعي المراد أضافة التردد عليه. قم بإدخال رموز التردد في المكان المخصص للتردد، مع إضافة نوع الأستقطاب سواء (أفقي – عمودي). قم بتحديد معامل تصحيح الخطآ ومعدل الترميز. قم بالضغط علي مفتاح OK وبعدها ستظهر أمامك رسالة تفيد بتأكيد تثبيت القناة.

برومو قناة نادي الزمالك

نجح البرمو “الفيديو الدعائي للقناة” من أكتساب نسب مشاهدات عالية للغاية لحظه عرضة علي عدد من المواقع الإلكترونية علي الأنترنت وتفاعل عدد كبير من العاشقين والمحبين للقعلة البيضاء في جميع بقاع الوطن العربي “برمو قناة Zamalek TV” الرسمي والذي حقق مشاهدات كبيرة للغاية.