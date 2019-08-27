تردد قناة الزمالك الجديد على الأقمار الصناعية وموعد الإنطلاق

يبحث عشاق نادي الزمالك عن تردد قناة الزمالك الجديد لهذا الموسم 2019-2020، توجه رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أمس إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل معاينة استديو قناة الزمالك الجديد تمهيدًا للموسم القادم، تنطلق القناة من استديوهات dmc، وأشار رئيس النادي إلى وضع خارطة لبرامج القناة من أجل متابعة وتحليل كل الأحداث المتعلقة بنادي الزمالك، وأيضًا مختلف الأحداث الرياضية الهامة.

تردد قناة الزمالك الجديد على الأقمار الصناعية

اسم القمر التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 112019 أفقي 27500 5/6 نايل سات 12169 عمودي 27500 3/4 عربسات بدر 4 12092 عمودي 27500 3/4 AB2 11678 عمودي 27500 3/4 يوتلسات 11595.39Eutelsat AB7 عمودي 27500 3/4

مقدمين البرامج في قناة الزمالك الجديدة

صرح رئيس نادي الزمالك أن القناة مفتوحة وسوف يتم بث برامجها على مدار أربع وعشرين ساعة فضلًا على أنها تضم مجموعة من أمهر الإعلاميين الرياضيين في مصر على رأسهم الكابتن خالد الغندور، والكابتن أحمد عبدالحليم، وأحمد جمال، وأحمد سمير، وطارق يحيى، والصحفي محمد الشرقاوي وشادي عيسى وكريم أبو حسين، وصبحي عبدالسلام، وإيهاب الفولي، ومنتصر الرفاعي وعبدالشافي صادق، بجانب مجموعة من أمهر المعديين الرياضيين.

هذا وسوف يتم بث القناة بداية من 1-9-2019م مع بداية الموسم الكروي المقبل، وصرح عن وجود مجموعة من نجوم الكرة العالمية والعربية في ضيافة قناة الزمالك، وأن الموسم الجديد سكون مختلفًا كليًا عن الموسم الماضي من حيث التجهيزات والترتيبات، هذا ومن المقرر غدًا لعب مباراة الزمالك مع مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.