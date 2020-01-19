تردد قناة الزمالك الجديد 2020 عبر نايل سات لمتابعة كل أخبار ومباريات القلعة البيضاء

تردد قناة الزمالك أحد أكثر قنوات الرياضة شهرة وبحثاً بين عشاق الكرة عموماً وعشاق نادي القلعة البيضاء بشكل خاص، وتعد قناة الزمالك أحد القنوات الرياضية الشهيرة التي بدأت عرض برامجها بشكل تجريبي، فهي سوف تُقدم كافة الأخبار المتعلقة بنادي الزمالك كما تهتم أيضاً بتقديم المباريات التحليلية التي يلعبها نادي الزمالك، فهي تعتبر قناة شاملة لجميع أخبار ومباريات نادي قصر النيل.







تردد قناة الزمالك

هناك الكثير من مُحبي نادي الزمالك يبحثون عن تردد تلك القناة لكي يتابعون أخبارهم بشكل مستمر، لذا فقد تم الإعلان من قبل القناة على من يرغب مشاهدة هذه القناة على التردد التالي:







القمر التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

برومو قناة الزمالك الجديد

لاعبي نادي الزمالك طلبوا أثناء تجهز البرومو الخاص بقناة الزمالك أن يشاركون فيه، فوافق رئيس الزمالك لإرضائهم، كما أعرب رئيسهم على أن هذه القناة حلم جميع جماهير نادي الزمالك لكي يتابعون جميع ما يخص لاعبيهم بشكل مستمر سواء أخبار متعلقة بهم أو بالمباريات، فهذه القناة أنشئت لكي تبث كل ما يخص القلعة البيضاء.

من هم مذيعي قناة الزمالك الجديدة؟







حرص جميع رؤساء نادي القلعة البيضاء على أن يشاركوا لاعبي هذا النادي القدماء في إدارة تلك القناة، لكي يقدموا بعض البرامج بها فقد يقوم بتقديم الكثير من البرامج الرياضية المختلفة والمتميزة النجم خالد غندور، كما يُقدم أيضا الكابتن حازم إمام وأحمد عبد الحليم وطارق يحي وأحمد سمير وغيرهم، حيث يُقدمون العديد من الاستوديوهات التحليلية عقب جميع المباريات.