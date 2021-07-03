تردد قناة الزمالك الجديد zamalek tv 2021

قناة الزمالك الجديدة التي تجمع عشاق ومحبي نادي الزمالك العريق وكل متابعي النادي من مشجعي الكرة المصرية في مصر والوطن العربي، والتي تقدم كل ما يخص النادي من أخبار ومباريات وفريق ويبحث الكثيرين عن تردد القناة الجديد الذي يمكن من خلال ضبطه على الريسيفر الاستمتاع بما تقدمه من برامج ومتابعة للمباريات.

قناة الزمالك الجديدة

القلعة البيضاء التي أطلقت قناتها الخاصة منذ 2020 على يد رئيس النادي السابق مرتضى منصور واستمرت القناة على ترددها المعتاد حتى تم الإعلان عن الانتقال إلى التردد الجديد بداية من شهر يوليو 2021 والذي ينقل القناة إلى الأداء الأعلى وجودة إتش دي العالمية.

تتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لتغطي أكبر مساحة مشاهدة في الوطن العربي كله ويتمكن عشاق القلعة البيضاء من متابعة كل ما يقدم على شاشتها.

تردد قناة الزمالك الجديد

انتقلت قناة الزمالك الفضائية على التردد الجديد من بداية شهر يوليو لتقدم كل جديد خاص بنادي الزمالك ومبارياته من خلال عدة برامج يقدمها مشاهير الكرة في مصر ويأتي تردد قناة الزمالك الجديد كالتالي:

التردد: 11449.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

برامج ومميزات قناة الزمالك

قناة الزمالك ليست واحدة من القنوات الرياضية الفضائية التي تبث البرامج المتعلقة بالكرة في مصر ولكنها تعبر عن تاريخ عريق لواحد من أهم الأندية المتواجدة على الساحة المصرية والعربية.