تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد وموعد انطلاقها لمتابعة برامج القلعة البيضاء

تردد قناة الزمالك هي من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها جماهير الفريق الأبيض لمتابعة كل ماهو جديد عن أخر أخبار الفريق والبرامج الرياضية الممتعة، وأيضا متابعة كافة الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك وعلى رأسها كرة القدم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لجميع عشاق الساحرة المستديرة جماهير الفريق الأبيض كل ما يريد معرفته عن برامج القناة وموعد انطلاقها منذ اللحظة الأولى.

المستشار مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل إطلاق قناة الزمالك، والتي سيتم البث التجريبي لها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ جماهير نادي الزمالك في البحث عن القناة ، صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عن بداية انطلاق قناة الزمالك الجديدة خلال أول ايام شهر سبتمبر المقبل، معلنا عن تسلمه استديوهات قناة الزمالك بمدينة الإنتاج الإعلامى، على أن يتم انطلاقها مع الموسم الكروى الجديد 2019-2020، على أن تحل القناة على نفس تردد قناة دي إم سي الإخبارية، التي كانت موجودة على التردد ذاته بالقمر الصناعي نايل سات.

أخبار قناة الزمالك

ويتم عرض العديد من البرامج المتنوعة وايضا البرامج التحليلية وبرامج التوك شو، والبرامج الحوارية، لمجموعة من أبرز مقدمي البرامج و المحللين الذين ينتمون الى القلعة البيضاء، يتم الآن تجهيز الاستديوهات الخاصة استعدادا لانطلاق بث القناة.

كما يمكنكم معرفة تردد قناة نايل سبورت Nile Sport.

ويحرص جميع جماهير الفريق الأبيض على متابعة كل ماهو جديد عن أخر اخبار اللاعبين وايضا مواعيد المباريات.

تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات

القمر تردد قناة الزمالك الاستقطاب الترميز معامل التصحيح الجودة نايل سات 11449 أفقي 27500 5/6 HD “مفتوحة”

تردد قناة دي إم سي الإخبارية الناقلة لبرامج قناة الزمالك

ومن جانب أخر شهد اليوم استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك أمام نادي مصر المقاصة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء 28-8، أما عن تشكيلة نادي الزمالك في مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، ليتأهل الفريق إلى مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة.

تشكيلة المباراة، في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع حمدي النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، أما الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وامامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد اوناجم، الهجوم عمر السعيد.