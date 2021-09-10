تردد قناة الساحة الجديد.. Al Saha TV 2021 نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة فضائية

نتناول في هذا التقرير كيفية تنزيل قناة الساحة، وما هو التردد الحالي لاستقبالها عبر الاقمار الصناعية تحديداً النايل سات 2021. تهتم بالفنون القديمة والجلسات التقليدية التي تبثها وعروض الشعر في اصالته العربية، الرئيسي الفعلي والمؤسس لهذه القناة هو ناصر القحطاني. وكمعظم القنوات المفتوحة يتم بثها طوال اربعة وعشرين ساعة ومقرها السعودية- ويقترن بثها بمجموعات من البرامج والمهرجات التي تهتم بتقديمها مثل سباقات الابل المشهورة في هذا البلاد.

1 الساحة قناة تلفزيونية
2 تردد قناة الساحة الجديد 2021
3 مميزات قناة الساحة

الساحة قناة تلفزيونية

القناة تستوفي الحصص المفضلة من البرامج التلفزيونية محل البحث الكبير بين سكان السعودية. ولها حظ أوفى في تنظيم برامج ومسابقات الشعر حيث يشكل هذا الجانب محطة مهمة من ثقافة السعوديين. تترك القناة شغف كبير في نفوس المواطنين بمشاهدتها من حين لأخر، والسبب وراء ذلك نهجها في إتخاذ مسار اعلامي لا يوجد له شبيه، تم إعتمادها كمحطة فضائية مجانية ويستطيع الجميع برمجتها على جهاز الرسيفر- ويكون البث بجودة منخفضة وهي SD.

تردد قناة الساحة الجديد 2021

لتنزيل قناة الساحة قم بتثبيت التردد التالي المحدث 2021

  • التردد الشبكي: 11747
  • استقطاب جهة عمودي
  • إسم القناة في قائمة الرسيفر: Al Saha TV

مميزات قناة الساحة

  • تقدم القناة برامج الغناء التقليدي فيما يعرف بالموال.
  • إمتلاك قناة موثقة على يوتيوب لرفع حلقات جميع البرامج بجودة جيدة.
  • توفر تردد عالي بإشارة خالية من التشويش المرتبط بـ نايل سات.
  • معدل ترميز القناة يكون ثابت وهو 27500.
  • يقترن البث بالتحديثات المهمة على مستوى التقنيات والهدف هو تحسين جودة البرامج.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

ضبط تردد تنة ورنة.. 2021 الجديد نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021 على نايل سات ومواعيد عرض فيلم ويجا اليوم على…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.