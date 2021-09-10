تردد قناة الساحة الجديد.. Al Saha TV 2021 نايل سات

نتناول في هذا التقرير كيفية تنزيل قناة الساحة، وما هو التردد الحالي لاستقبالها عبر الاقمار الصناعية تحديداً النايل سات 2021. تهتم بالفنون القديمة والجلسات التقليدية التي تبثها وعروض الشعر في اصالته العربية، الرئيسي الفعلي والمؤسس لهذه القناة هو ناصر القحطاني. وكمعظم القنوات المفتوحة يتم بثها طوال اربعة وعشرين ساعة ومقرها السعودية- ويقترن بثها بمجموعات من البرامج والمهرجات التي تهتم بتقديمها مثل سباقات الابل المشهورة في هذا البلاد.
الساحة قناة تلفزيونية
القناة تستوفي الحصص المفضلة من البرامج التلفزيونية محل البحث الكبير بين سكان السعودية. ولها حظ أوفى في تنظيم برامج ومسابقات الشعر حيث يشكل هذا الجانب محطة مهمة من ثقافة السعوديين. تترك القناة شغف كبير في نفوس المواطنين بمشاهدتها من حين لأخر، والسبب وراء ذلك نهجها في إتخاذ مسار اعلامي لا يوجد له شبيه، تم إعتمادها كمحطة فضائية مجانية ويستطيع الجميع برمجتها على جهاز الرسيفر- ويكون البث بجودة منخفضة وهي SD.
تردد قناة الساحة الجديد 2021
لتنزيل قناة الساحة قم بتثبيت التردد التالي المحدث 2021
- التردد الشبكي: 11747
- استقطاب جهة عمودي
- إسم القناة في قائمة الرسيفر: Al Saha TV
مميزات قناة الساحة
- تقدم القناة برامج الغناء التقليدي فيما يعرف بالموال.
- إمتلاك قناة موثقة على يوتيوب لرفع حلقات جميع البرامج بجودة جيدة.
- توفر تردد عالي بإشارة خالية من التشويش المرتبط بـ نايل سات.
- معدل ترميز القناة يكون ثابت وهو 27500.
- يقترن البث بالتحديثات المهمة على مستوى التقنيات والهدف هو تحسين جودة البرامج.