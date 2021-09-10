تردد قناة الساحة الجديد.. Al Saha TV 2021 نايل سات

نتناول في هذا التقرير كيفية تنزيل قناة الساحة، وما هو التردد الحالي لاستقبالها عبر الاقمار الصناعية تحديداً النايل سات 2021. تهتم بالفنون القديمة والجلسات التقليدية التي تبثها وعروض الشعر في اصالته العربية، الرئيسي الفعلي والمؤسس لهذه القناة هو ناصر القحطاني. وكمعظم القنوات المفتوحة يتم بثها طوال اربعة وعشرين ساعة ومقرها السعودية- ويقترن بثها بمجموعات من البرامج والمهرجات التي تهتم بتقديمها مثل سباقات الابل المشهورة في هذا البلاد.

الساحة قناة تلفزيونية

القناة تستوفي الحصص المفضلة من البرامج التلفزيونية محل البحث الكبير بين سكان السعودية. ولها حظ أوفى في تنظيم برامج ومسابقات الشعر حيث يشكل هذا الجانب محطة مهمة من ثقافة السعوديين. تترك القناة شغف كبير في نفوس المواطنين بمشاهدتها من حين لأخر، والسبب وراء ذلك نهجها في إتخاذ مسار اعلامي لا يوجد له شبيه، تم إعتمادها كمحطة فضائية مجانية ويستطيع الجميع برمجتها على جهاز الرسيفر- ويكون البث بجودة منخفضة وهي SD.

تردد قناة الساحة الجديد 2021

لتنزيل قناة الساحة قم بتثبيت التردد التالي المحدث 2021

التردد الشبكي: 11747

استقطاب جهة عمودي

إسم القناة في قائمة الرسيفر: Al Saha TV

مميزات قناة الساحة