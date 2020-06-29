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تردد قناة السعودية الأولى 2020 الجديد نايل سات، عرب سات Saudi-1TV

بواسطة زكريا منير
تردد السعودية نايل سات الجديد، التلفزيون السعودي

تردد قناة السعودية هي القناة التلفزيوني الرسمية وتجمع محتوى إخباري وإجتماعي وترفيهي، كانت تبث تحت إسم السعودية الأولى سابقاً، جسدت من خلالها محتواها المتقدم في جودته هوية السعودية ونقل واقع المجتمع السعودي إلى العالم، فهي تغطي كل جوانب الحياة وتنشط في عرض آخر الأخبار. ومن خلال تردداتها البثية الجديدة التي يتم تحديثها بإستمرار يمكن إلتقاط إرسالها الفضائي على أقمار عرب سات، نايل سات. مع تلقي بث تلفزي يتسم بصورة واضحة عبر تقنية HD عالية الدقة.

1 قناة السعودية الأولى
2 تردد قناة السعودية على جميع الأقمار

قناة السعودية الأولى

ويتم بث قناة السعودية على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإستعراض كافة القضايا والمستجدات، ويشتمل على عرض برامج صباحية بفقرات متنوعة، وموجزات الأخبار المحلية والدولية، وإذعة القرارات الحكومية والملكية، ويمكن العثور على تلفزيون قناة السعودية الأولى عند التردد 12149، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

ويعد تلفزيون السعودية رائد في تقديم المحتوى المرئي فمنذ تأسسه في 1965 كان أكثر مرونة في تقديم الوثائقيات والتقارير الخاصة، ويهدف الى تسليط الضوء على الشؤون المحلية، وعكس أحوال المجتمع السعودي من خلال التغطيات الميدانية، وتداول القضايا بشكل بارز بهدف معالجتها وتقديم خدماته للجمهور بالتواصل الإعلامي بما يسمح بنقل صوتهم من خلال التلفزيون وعرض مشاكلهم. كما تنشط القناة في عرض الأخبار والمرئيات المصورة على منصات التواصل الإجتماعي مثل تويتر حيث تمتلك حساباً موثقاً فيه، ويعد التلفزيون السعودي ذات تنوع في إنتاج برامجه فعلى سبيل المثال يضم إلى جدول البث برامج ذات صبغة دينية وأسرية، كما يعرض المسلسلات العربية.

تردد قناة السعودية على جميع الأقمار

القمر نايل سات عرب سات بدر
التردد 12149 أفقي 12226 عمودي
ترميز 27500 27500

تنويه تظهر قنوات السعودية وفق الترددات البثية، في الأعلى، بإسم Saudi-1 في قائمة القنوات. فبمجرد ضبط قناة السعودية الأولى من خلال إدخال القيم الترددية في الخانات المخصصة وحفظها، سيتم إستقبال بثها إما بجودة SD للدقة القياسية العادية أو HD للجودة عالية الوضوح، بدون إنقطاع أو تشويش.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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