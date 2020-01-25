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تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

بواسطة حسين كراز 0
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تتميز ببطولة الدوري السعودي بالشعبية الكبيرة في صفوف عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وتمتلك قناة السعودية الرياضية شعبية كبيرة وذلك بسبب المحتوى الرياضي المميز والفريد من نوعه التي تقدمه القناة على مستوى القنوات العربية الرياضية الأخرى، حيث تعمل القناة على نقل بطولة الدوري السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد استطاعت القناة أن تفوز بأحقية نقل بطولة كأس ملك إسبانيا، وبطولة كأس السوبر الإسباني والإيطالي والعديد من البطولات المحلية والدولية الأخرى.

بطاقة مباراة الاتحاد والعدالة في بطولة الدروي السعودي

يبحث الكثير من مشجعي نادي الاتحاد السعودي ضمن أحد أبرز الأندية السعودية وصاحب شعبية كبيرة في المملكة عن موعد والقناة الناقلة التي سوف تنقل المباراة، حيث يمكنك معرفة تفاصيل حول المباراة من خلال الجدول التالي:-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
الاتحاد ضد العدالةقناة السعودية الرياضية8:10 مساءاً بتوقيت السعودية
7:10 مساءاً بتوقيت مصر
9:10 مساءاً بتوقيت الإمارات
8:10 مساءاً بتوقيت البحرين.		الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعوديملعب الجوهرة المشعة

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد القناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القناةالترددالاستقطابالقمر الصناعي
السعودية الرياضية12149أفقي Hنايل سات
ksa Sport 1 HD12284عمودى Vنايل سات
السعودية الرياضية10810عمودى Vعرب سات
Saudia Sport12523عمودي Vعرب سات
ksa sport 212149أفقي Hعرب سات

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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