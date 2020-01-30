تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك اسبانيا

تعتبر قناة السعودية الرياضية ksa sport من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية السعودية التي تعمل على نقل بطولة كأس ملك اسبانيا والعديد من البطولات المحلية في المملكة، هذا وقد نقلت القناة كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي والعديد من البطولات والمباريات الدولية القوية، وقد استطاعت القناة أن تكسب شعبية كبيرة في صفوف عشاق كرة القدم العالمية والعربية والسعودية إيضاً على وجه الخصوص كون تلك القناة تطور من ذاتها بصورة مستمرة، هذا بالإضافة إلى أن القناة تقوم بنقل المحتوى الرياضي بصورة مميزة، وتعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة الرياضية.

موعد وتفاصيل مباراة برشلونة وليغانيس

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا، إليكم التفاصيل :-

المباراة : برشلونة ضد ليغانيس

القنوات الناقلة : قناة السعودية الرياضية ksa sport

المناسبة : دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا

توقيت مباراة : 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

ملعب المباراة : كامب نو

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة

نستعرض لكم تردد قناة السعودية الرياضية التي سوف تقوم بنقل بطولة كأس ملك اسبانيا كاملة من خلال إستديوهاتها التحليلية، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-