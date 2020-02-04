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تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة غرناطة وفالنسيا في كأس ملك اسبانيا

بواسطة حسين كراز
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة غرناطة وفالنسيا في كأس ملك اسبانيا تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة غرناطة وفالنسيا في كأس ملك اسبانيا

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport الناقلة لمباراة غرناطة وفالنسيا ضمن بطولة كأس ملك اسبانيا، والتي فازت بحقوق نقل القناة في الآونة الأخيرة، وقد اكتسبت القناة شعبية كبيرة في صفوف عشاق الكرة الإسبانية، وبدأ الكثير من محبي كرة القدم العالمية والعربية بالبحث من خلال مواقع التواصل الإجتماعي او محركات البحث العالمية عن كيفية ضبط إشارة قناة السعودية الرياضية  ksa sport من أجل الإستمتاع بأفضل محتوى رياضي مقدم للوطن العربي من خلال القناة السعودية.

قناة السعودية الرياضية ksa sport

اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا
اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا

تعتبر قناة السعودية الرياضية هي القناة الأولى المجانية التى تعمل على نقل بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث تعمل القناة على استضافة العديد من النجوم والمعلقين الرياضيين من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التى تقوم القناة بعرضها بصورة مجانية، وتعمل القناة على نقل كافة البطولات المحلية في السعودية والعديد من البطولات العالمية والعربية.

بطاقة مباراة غرناطة وفالنسيا

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
غرناطة ضد فالنسياقناة السعودية الرياضية11:00 مساءاً بتوقيت السعودية
10:00 مساءاً بتوقيت مصر		ربع نهائي بطولة كأس ملك اسبانيانويفو لوس كارمينيس

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة غرناطة وفالنسيا

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6السعودية الرياضية
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6قناة السعودية ksa sport الرياضية
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/9قناة الرياضة في السعودية

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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