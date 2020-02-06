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تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك اسبانيا

بواسطة حسين كراز
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك اسبانيا تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك اسبانيا

يبحث الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم عن تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لبطولة كأس ملك اسبانيا، حيث يرغب الكثير من متابعي كرة القدم في ضبط إشارة القناة من أجل الإستمتاع بأفضل تغطية مستمرة على مدار 24 ساعة بصورة مجانية، وسوف تعمل القناة من خلال استوديو تحليلي الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التى تقوم القناة بتغطيتها، حيث تعمل القناة على نقل كافة البطولات المحلية الحاصلة في السعودية، ومن أبرزها بطولة الدوري السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباريات المنتخب السعودي والتدريبات.

بطاقة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك اسبانيا

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
ريال مدريد ضد ريال سوسيدادقناة السعودية الرياضية9:00 مساءاً بتوقيت السعودية
8:00 مساءاً بتوقيت مصر 9:00 مساءاً
بتوقيت البحرين
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.		كأس ملك إسبانيا (ربع نهائي)سانتياجو برنابيو

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم الاسبانية في ضبط إشارة قناة السعودية الرياضية من أجل الإستمتاع بأفضل تغطية على الإطلاق لبطولة كأس ملك اسبانيا والعديد من البطولات العالمية الأخرى والمحلية في السعودية، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات12284
12149		عمودي vأفقي H275005/6السعودية الرياضية
عرب سات12149
12015		أفقي Hعمودي V275005/6قناة السعودية ksa sport الرياضية
ياه سات12418
11746		عمودي Vأفقي H275005/68/9قناة الرياضة في السعودية

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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