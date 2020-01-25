Take a fresh look at your lifestyle.


أخبار التقنية

تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2020

بواسطة حسين كراز 0
تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2020 تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2020

يعتبر الدوري السعودي من ضمن أبرز وأهم الدوريات في الوطن العربي وذلك كونه يضم أبرز الأندية واللاعبين على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بالإضافة إلى العديد من النجوم العالمية، ويبحث الكثير من متابعي كرة القدم السعودية عن تفاصيل ضبط القناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة ضمن الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعودي، وذلك كون المباراة من ضمن المباريات المهمة بالنسبة لجمهور نادي الإتحاد، الذي يأمل في أن يستعيد النادي بريقه ويعود لسكة الإنتصارات والبطولات.

بطاقة مباراة الاتحاد والعدالة في بطولة الدوري السعودي

يمكن لكافة المواطنين العشاق لكرة القدم السعودية ومتابعي مباراة الاتحاد والعدالة معرفة كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة من خلال الجدول التالي :-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
الاتحاد ضد العدالةقناة السعودية الرياضية 28:10 مساءاً بتوقيت السعودية

9:10 مساءاً بتوقيت الإمارات
8:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعوديملعب الجوهرة المشعة

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة

يمكن لكافة المواطنين في الوطن العربي ضبط تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القناةالترددالاستقطابالقمر الصناعي
قناة السعودية الرياضية12149أفقي Hنايل سات
قناة ksa Sport 1 HD12284عمودى Vنايل سات
قناة السعودية الرياضية10810عمودى Vعرب سات
قناة Saudia Sport12523عمودي Vعرب سات
قناة ksa sport 212149أفقي Hعرب سات

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.