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تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport hd الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس الملك

بواسطة حسين كراز 0
تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport hd الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس الملك تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport hd الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس الملك

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي ومحبي ريال مدريد الاسباني والكورة الاسبانية عن كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport 2020، والتي سوف تقوم بنقل المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وسرقسطة، ويسعى فريق ريال مدريد إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم في هذه البطولة، فيما يسعى نادي سرقسطة إلى تحقيق المفاجئة في تلك البطولة بالفوز على ريال مدريد صاحب الصدارة في بطولة الدوري الاسباني بعد الفوز على بلد الوليد بهدف وحيد بدون مقابل.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس ملك اسبانيا

يبحث المتابعين والمناصرين للكرة الاسبانية عن تفاصيل متعلقة في المباراة المنتظرة، وسوف نتسعرض لكم من خلال الجدول التالي كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة :-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةملعب المباراةمناسبة المباراة
ريال مدريد ضد سرقسطةقناة السعودية الرياضية ksa sport11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .		ملعب لا روماريدادور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد في بطولة كأس ملك اسبانيا

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت اروج تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سرقسطة في الدور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6قناة السعودية الرياضية
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6ksa sport الرياضية السعودية
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/9KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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