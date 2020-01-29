تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport hd الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس الملك
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي ومحبي ريال مدريد الاسباني والكورة الاسبانية عن كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport 2020، والتي سوف تقوم بنقل المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وسرقسطة، ويسعى فريق ريال مدريد إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم في هذه البطولة، فيما يسعى نادي سرقسطة إلى تحقيق المفاجئة في تلك البطولة بالفوز على ريال مدريد صاحب الصدارة في بطولة الدوري الاسباني بعد الفوز على بلد الوليد بهدف وحيد بدون مقابل.
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة في كأس ملك اسبانيا
يبحث المتابعين والمناصرين للكرة الاسبانية عن تفاصيل متعلقة في المباراة المنتظرة، وسوف نتسعرض لكم من خلال الجدول التالي كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة :-
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|ملعب المباراة
|مناسبة المباراة
|ريال مدريد ضد سرقسطة
|قناة السعودية الرياضية ksa sport
|11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
|ملعب لا روماريدا
|دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا
تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد في بطولة كأس ملك اسبانيا
نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت اروج تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سرقسطة في الدور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الرمز
|التصحيح
|القناة
|نايل سات
|1228412149
|عمودي vأفقي H
|27500
|5/6
|قناة السعودية الرياضية
|عرب سات
|1214912015
|أفقي Hعمودي V
|27500
|5/6
|ksa sport الرياضية السعودية
|ياه سات
|1241811746
|عمودي Vأفقي H
|27500
|5/68/9
|KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2