تردد قناة السعودية قرآن HD نايل سات 2019

تردد قناة السعودية قرآن HD على القمر نايل سات 2019 هو الأكثر بحثاً عبر الإنترنت، ليس فقط في أيام معينة ولكن طوال العام لرغبة المسلمين حول العالم في مشاهدة تردد قناة السعودية للقرآن الكريم من خلال بث مباشر من الحرم المكي على مدار الساعة ومعرفة أحوال الكعبة، فمشاهدة الكعبة المشرفة وحده يخلصك من الهموم والأحزان، تقدم القناة القرآن الكريم على مدار الأربعة وعشرين ساعة بدون فواصل وبدون إعلانات، وفيما عدا القرآن الكريم تنقل القناة الصلوات الخمس من المسجد الحرام وصلاة الجمعة وكذلك شعائر الحج لذلك نقدم لكم أحدث ترددات قناة السعودية للقرآن الكريم عبر النايل سات في هذا المقال.

تردد قناة السعودية قرآن HD

تشاهدون قناة السعودية للقرآن الكريم عبر الترددات التالية:

تردد قناة السعودية قرآن hd نايل سات

التردد: 12149.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد السعودية قرآن على عرب سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة السعودية للقرآن الكريم

تعتبر قناة السعودية للقرآن الكريم هي واحدة من ضمن قنوات التليفزيون الحكومية التابعة للمملكة العربية السعودية وتنقل البث الحي من قلب الأراضي المقدسة بالمسجد الحرام طوال اليوم بدون انقطاع وبدون فواصل، تم تأسيس القناة مع مطلع عام 1431 وهو ما يوافق يوم 17 من ديسمبر لعام 2009 أي منذ تسعة سنوات تقريباً في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ورئيس القناة الحالي هو سلمان العايدي.

البث المباشر لقناة السعودية قرآن

دائماً ما يكون البث المباشر للقناة من داخل بيت الله الحرام وللقناة كاميرات دائمة بداخل ساحة المسجد الحرام من أجل النقل الحي على مدار الساعة، بينما اليوم الوحيد الذي تبث فيه القناة من خارج ساحة المسجد الحرام هو يوم عرفة حيث تبث القناة متابعة حية ومباشرة كل عام لحجاج بيت الله الحرام من أعلى جبل عرفات منذ صبيحة يوم عرفة وحتى مغرب ذات اليوم ثم يعود البث الحي بعد غروب الشمس إلى ساحة المسجد مرة أخرى، وهكذا في كل عام قبيل عيد الأضحى المبارك.