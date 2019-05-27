تردد قناة السعودية مباشر الجديدة 2019 …الناقلة لأحداث القمم الثلاثة العربية والإسلامية والخليجية

قناة السعودية مباشر المجانية 2019، هي قناة جديدة أطلقتها المملكة العربية السعودية لنقل أحداث القمم الثلاثة الخليجية والعربية والإسلامية، حيث صرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن إطلاق قناة السعودية مباشر هي خدمة لجميع المواطنين في الوطن العربي، والتي تم إطلاقها لتغطية جميع احداث القمم الثلاثة التي حرص الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لإقامتها خلال أخر 10 أيام من شهر رمضان المبارك لمناقشة الاعتداءات السابقة على محطتين النفط السعودية وسفن الأمارات العربية، و التي سوف تقام على أرض المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، والتي سوف تبدأ أولى أيامها يوم الخميس القادم.

قناة السعودية مباشر الجديدة 2019:

تم بث قناة السعودية مباشر الجديدة بصورة عالية الجودة والوضوح، وتم إعداد فريق كامل لتغطية الأحداث المباشرة الحية من خلال إعداد فريق مدرب لنقل الأحداث أولا بأول، حيث أطلقت قناة السعودية مباشر لنقل جميع الأحداث المباشرة ليس فقط في القمم الثلاث القادمة، بل أيضاً في جميع المناسبات التي سوف تقوم المملكة باستقبالها خلال الأيام القادمة.

تردد قناة السعودية مباشر على نايل سات 2019:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12284 27500 V 5/6

تردد قناة السعودية الجديدة المباشرة على قمر عرب سات:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12149 27500 V 5/6

تردد قناة السعودية مباشر على قمر بدر 4 2019:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12149 27500 V 5/6

تردد قناة السعودية مباشر على باقي المدارات والأقمار:

ها قد قدمنا لكم ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة، كما أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.