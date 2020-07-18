تردد قناة السنة النبوية Saudi Sunnah Tv على قمر نايل سات، بدر 4، ياه سات، هوت بيرد

تردد قناة السنة النبوية هي قناة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، يتم تخصيصها لبث مشاهد الصلوات من المدينة المنورة وتحديداً من المسجد النبوي وأركانه، يصحبه قراءات لأحاديث مروية عن نبي الإسلام محمد بن عبدالله. وتنقل قناة السنة البث الحي المباشر للمسجد النبوي الشريف على مدار 24 ساعة.

قناة السنة

وتقوم قناة السنة عبر مذيعها بوصف الصورة أثناء نقل الصلوات، وفي خارج أوقات الصلاة تستمر في التغطية المباشرة للمسجد من كل الأتجهات يصحبه سرد سلسلة من الأحاديث الصادرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. ذات المضمون الروحي وثواب الأعمال.

1 محرم 1431هـ; 17 ديسمبر 2009م

تردد قناة السنة النبوية بث مباشر

القمر التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ عرب سات Badr 4 12149 (h) 27500 5/6 ياه سات Al Yah 1 11747 (h) 27500 5/6 نايل سات 201 12149 (h) 27500 3/4 هوت بيرد Hotbird 13C 12558 (v) 27500 5/6

وتشغل قناة السنة النبوية البث الخاص من خلال الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات، هوت بيرد، وتعمل بجودة SD و HD عالية الجودة، ويمكن بعد إضافة ترددات قناة السنبة النبوية في الخاناتا المخصصة بأجهزة الرسيفر الخاص بكم، إستقبال قناة السنة النبوية بشكل فوري بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة القنوات تحت مسمى Saudi Sunnah Tv، لمعرفة خطوات إستقبال قناة السنة النبوية قم بإختيار القائمة Menue، من الخيارات إنتقل الى التثبيت installation، ثم حدد التثبيت اليدوي، قم بإختيار نايل سات كقمر مطلوب على سبيل المثال، وبعد إدخال التردد أضف أيضاً القطبية ومعدل الرمز في الخانات المخصصة، إعمل حفظ بالضغط على زر ok بواسطة جهاز التحكم الخاص بجهاز الإستقبال.