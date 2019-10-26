تردد قناة السودان الرياضية”فضائية الملاعب” بدقة HD

قناة السودان الرياضية تعرف بإسم فضائية الملاعب وتبث كقناة غير مشفرة لنقل مواجهات الأندية الكروية في السودان، تعتبر القناة الأولى التي يلجأ إليها عشاق كرة القدم لمشاهدة الماتشات بشكل مستمر.







ويعرف الشعب السوداني بعشق الساحرة المستديرة، لذلك كانت قناة الملاعب الرياضية محطة رائدة في نقل بث المباريات في الدوري السوداني مباسرة على شاشتها، بالإضافة، الى حرصها تقديم البث الخاص بنقل مباريات المنتخب السوداني، في منافساته الكروية في مختلف البطولات الدولية بما فيه المباريات الودية التي قد تكون تجرى محلياً.

كما تنخرط فضائية السودان الرياضية، في بث عددا من البرامج من بينها، صدى الملاعب، برنامج الصندوق. ما يساعدها في جذب أكبر عدد من المشاهدين عبر إستضافتها لفنانين سودانيين بارزين.







وتبث قناة تاسيتي الملاعب الرياضية على القمر Arabsat، بإعتماد الدقة فائقة الجودة ( HD) وكذلك الدقة العادية SD) بالتردد 12524بإستقطاب: عمودي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناةالملاعب الرياضية

وتوفر القناة محتوى إخباري متعلق بأهم أخبار الرياضة الدولية، مع استديو تحليلي متميز، وتسمح بمتابعة كأس السودان، الدوري الممتاز، دوري النخبة، من خلال البث المرئي المباشر، كما تقوم على موقعها الألكتروني بنشر جداول مباريات الدوريات السوادانية.

القمر تردد القناة معدل التصحيح عرب سات HD 12525 عمودياً تلقائي عرب سات 12034 أفقي تلقائي







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