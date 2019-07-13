تردد قناة السومرية..2019 العراقية على الأقمار الصناعية عرب سات، نايل سات

قناة السومرية alsumaria tv هي فضائية تلفزيونية عراقية، تتحذ من العاصمة بيروت المقر الرئيسي لها، وهي توفر محتوى عالي الجودة المتمثل في البرامج السياسية بعدد كبير، إضافة للبرامج الأخرى الإجتماعية والترفيهية، وهي تقدم نشرات أخبار يومية لإستعراض الأخبار العراقية والعربية.

وتعد السومرية من القنوات العراقية المتميزة ويتابعها الملاييين حول العالم بسبب محتوى القناة الذي يثير إهتمامهم. من أشهر برامجها هو خط أحمر، هذا يعرض مشاهد تحقيق الضباط مع المتورطين في الجرائم الكبرى، ويشمل تواجد الكاميرا في مسرح الجريمة. كما من بين برامجها المتميزة “زمرد” المعني بتسليط الضوء على عالم الجمال الخاص بالمرأة.

برامج السومرية

على الطاولة، برنامج حواري يستضيف السياسيين والنواب وغيرهم، من أجل تناول الملفات الساخنة في العراق.

ناس وناس، برنامج يرصد هموم الناس ومشاكلهم، حيث تجوب عدسة البرنامج المدن لإعطاء مساحة للمواطنين لتبيان المصاعب الخدمية وشكاواهم لنقلها الى المسؤوليين في الدولة. مع الإعلامي ياسر عامر.

برنامج رحال، يرتكز على التجوال في المناطق المختلفة لا سيما البعيدة، لنقل نمط حياة الأشخاص في المجتمعات،

خط أحمر، يرصد عمليات المداهمة من قبل رجال الأمن لينقل صورة مرئية للمشاهد على تفاصيل الإعتقال، مع تضمين مشاهد سير التحقيقات مع المتهمين المرتكبين جرائم. يتم بثه في العاشرة مساء من يوم الثلاثاء.

زمرد، برنامج يقدم صورة حية لمستلزمات المرأة الحديثة والموضة والتنقنيات العلاجية الجمالية.

قناة السومرية

تبث السومرية إرسالها الفضائي عبر القمر عرب سات، نايل سات، عرب سات، بجودة hd التي تزود بصورة عالية الوضوح، ولا تستثني الجانب الترفهي فالقناة تعمل على تقديم عروض المسلسلات العراقية والعربية، إضافة لخدمة معرفة الأبراج ومواصفات الشخصية من نفس البرج.

تردد قناة السومرية العراقية