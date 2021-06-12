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تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد وأبرز البرامج 2021

بواسطة Dweny Foly
قناة الشارقة الرياضية

تحظي قناة الشارقة الرياضية علي متابعة واسعة من عشاق الكرة المستديرة في الإمارات وفي الوطن االعربي، بفضل البرامج المتميزة والمباريات الحصرية في جميع الدوريات المحلية وكافة الدوريات علي المستوي الدولي، وهي قناة إماراتية تتبع إلي شبكة قنوات الشارقة الفضائية، وتهتم القناة بجميع الألعاب الرياضية علي رأسها كرة القدم أو كرة السلة أو كرة اليد، وتمتلك قناة الشارقة نسبة مشاهدات عالية في الإمارات وفي الوطن العربي ودول العالم ، حيث تبث المباريات بالإضافة  إلي استديو تحليلي يضم خبراء كرة القدم وأبرز نجوم الرياضة الذين اعتزلوا كرة القدة من فترة طويلة وعملوا في مجال التحليل، وتحليل نقاط القوة والضعف في كل فريق وتحليل اللاعبين وطرق اللعب المختلفة.

وفي التقرير التالي نتعرف علي قناة الشارقة الرياضية وأبرز برامج قناة الشارقة الرياضية والتردد الجديد لقناة الشارقة الرياضية وكذلك البث المباشر للقناة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

1 قناة الشارقة الرياضية وأبرز برامجها
2 البث المباشر لقناة الشارقة الرياضية
3 التردد الجديد لقناة الشارقة علي النايل سات

قناة الشارقة الرياضية وأبرز برامجها

تعد قناة الشارقة الرياضية من أفضل القنوات الرياضية التي تحظي بشعبية واسعة من عشاق الكرة المستديرة في الإمارات وفي الدول العربية لكثير من الفرق والأندية حيث تقدم برامج مختلفة ومتنوعة وتقديم المتابعات الإخبارية علي الساحة المحلية والدولية، كما تتميز القناة بالمحتوي الممتميز والمتألق حيث تحرص علي بث المباريات بشكل مباشرة بالإضافة إلي المتابعة لحظة بلحظة مع التعليق عليها بين الشوطين وبعد نهاية المباراة من قبل أكبر محللي الرياضي لتحليل تفاصيل المباراة ونقاط قوة الضعف وأسباب الفوز والخسارة وفرص كل فريق في البطولة بالإضافة إلي أخبار الرياضية المختلفة ومن أهم برامج قناة الشارقة الرياضية ما يلي:

  • برنامج الجولة: وهو برنامج يتابع مجموعة الرياضة المحلية المختلفة.
  • برنامج مرمي الصحافة: يعرض جميع الأخبار الصحفية الرياضية في الإمارات والوطن العربي والعالم التي تحدث يوميا.
  • برنامج تحدي الصالات: وهو برنامج يعرض بشكل يومي ويقدم كل ما يخص جميع الألعاب المحلية المختلفة الخاصة بالصالات مثل كرة اليد وكرة السلة.
  • برنامج بانوراما: وهو برنامج يعرض كل ما لعا علاقة بكرة القدم المخلية والأجنبية والعربية.
  • برنامج ملاعب الناشئة: له نسب متابعة عالية وهو من أفضل البرامج الرياضية التي تعرض علي القناة.
  • برامج أخري مثل: “تايم أوت، الصحافة اليوم، رياضة امرأة، برنامج قدها بالأبيض، وبرنامج الخط الرياضي، وبرنامج ملاعبنا، وبرنامج أنستا سبورت”.
تردد قناة الشارقة الرياضية
تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد وأبرز البرامج 2021

البث المباشر لقناة الشارقة الرياضية

تعتمد قناة الشارقة الرياضية علي موقع الفيديوهات يوتيوب في عرض البرامج والمباريات المسجلة علي شبكة الإنترنت، ولا توفر القناة حتي الآن أي بث مباشر علي موقعها الرسمي، ويمكن لجميع المشاهدين والمتابعين مشاهدة ما تعرضه القناة علي الموقع من خلال البحث عن البرامج والمباريات المرغوب مشاهدتها في أيقونة البحث لتظهر علي الفور حيث يمكن استماعها بدون أي تقطيع، كما يمكن متابعة أخبار القناة ومواعيد عرض البرامج المختلفة والمباريات التي تذيعها القناة عن طريق الموقع الرسمي لقناة الشارقة علي الإنترنت ومن خلال صفحات القناة علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك وعلي تويتر، والتي تعرض من خلاله جميع الأخبار التي علاقة بالقناة وأبرز الفيديوهات والبرامج التي تعرضها.

التردد الجديد لقناة الشارقة علي النايل سات

تتيح قناة الشارقة الرياضية لمشاهديها ومتابعيها تردد جديد علي القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وذلك لتطوير التقنية في القناة وتوفير أفضل جودة عالية للحصول علي زيادة نسبة المشاهدين واستمرار التقدم والنجاح في القناة حيث يمكن متابعة القناة وضبط جهاز الاستقبال علي التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة
نايل سات 11012 رأسي 275000 5/6 SD – HD
نايل سات 11013 رأسي 275000 5/6 SD – HD
Dweny Foly
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