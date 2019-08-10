تردد قناة الشارقة الرياضية لمشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي

الجميع يبحث عن تردد قناة الشارقة الرياضية المهتمون بالشأن الرياضي وذلك بعد إعلان قناة الشارقة الرياضية بثها لمباراة برشلونة ضد نابولي ومباراة ريال مدريد ضد وذلك في إطار استعداد النوادي للموسم المقبل 2019- 2020 ، احتلت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية مكانة عالية في عالم البث الرياضي نظرًا لما تقدمه من مباريات هامة سواء على مستوى كرة القدم أو مستوى كرة السلة وغيرها من الرياضات .

كما أن قناة الشارقة الرياضية مهتمة جيدًا بتطوير خدمات البث الفضائي وتنقل أهم الدوريات والمباريات المهمة لمتابعيها الكرام، وهذا من أجل إرضاء المشاهدين وأيضًا من أجل تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الرياضي العالمي .

تردد قناة الشارقة الرياضية

يحاول مشجعو الفرق ضبط أجهزتهم لاستقبال قناة الشارقة كالتالي :

تردد قناة الشارقة الرياضية 11012 معدل الترميز الخاص بقناة الشارقة 27500 معامل الاستقطاب عمودي الموقع المداري 7° غرب. التصحيح 5/6

ذلك وسوف يتم بث مباراة برشلونة ضد نابولي في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة،ويوافق الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة.

وسوف يتم بث مباراة ريال مدريد ضد روما، يوم الأحد في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة،يوافق الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

جميع المباريات حصرية على قناة الشارقة كما تعمل قناة الشارقة الرياضية بنقل الدوري الإماراتي الممتاز وحصلت على بث الكثير من المباريات العالمية حتى تألقت وأصبح لها شعبيتها القوية في عالم البث الرياضي كما حصلت مشاهدات القناة على اليوتيوب على مشاهدات مرتفعة في وقت قصير للغاية، وقد تم تغير تردد قناة الشارقة الرياضية بعد المشاكل التي لحقت بقمر العرب سات ومن المفترض أن يتم حل تلك المشكلات في الأيام المقبلة .