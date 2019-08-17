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تردد قناة الشارقة الرياضية.. “مُتَدَاوَل” على القمر نايل سات 2019 الجديد

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
تردد قناة الشارقة الرياضية.. “مُتَدَاوَل” على القمر نايل سات 2019 الجديد
تردد قناة الشارقة

قناة الشارقة الرياضية هي قناة تلفزيونية مخصصة للرياضة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. تقديم محتوى رياضي أحياناً “مجانا” سرع من إنتشار إلتقاطها في مختلف الدول العربية.تنشط القناة في بث المنافسات الرياضية وتقديم صورة كاملة عن الأحداث الرياضية على المستوى العالمي. بثها مباريات كروية مهمة ضمن مواجهات فرق الأندية الإنجلينزية والإسبانية بشكل حصري أعاد لها صداها وباتت من القنوات التي يبحث  عن التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية من عشاق الساحرة المستديرة بشكل مستمر.

قناة الشارقة الرياضية

وكما أشرنا بشكلٍ مُسْهَب عن تميز قناة الشارقة الرياضية بطرح المحتوى الرياضي لتشمل كل أخبار الرياضة في الإمارات، فهي تبث بتقنية hd التي توفر جودة صورة عالية الوضوح، لعرض البرامج الإذاعية الرياضية المتنوعة، بما فيها تلك المخصصة لإستعراض ما تتناوله أعمدة الصحافة في مجال الرياضة. وتبث قناة الشارقة الرياضية على عدة أقمار إصطناعية ويمكن ضبط تردداتها عن طريق إدخال بيانات التردد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر. حيث تبث القناة على قمري عربسات، والنايل سات، وتمتلك حقوق بث الدوري الإنجلينزي الممتاز. فضلاً عن إستحواذها بث دوريات وكؤوس محلية وخليجية وعربية، مستوعبة الدوري المصري الممتاز. وأما في جانب رياضة كرة السلة فهي تمتلك حقوق إذاعة الدوري الإسباني لكرة السلة، بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة.

تردد قناة الشارقة الرياضية

تبث قناة الشارقة الرياضية التلفزيونية بشكل متواصل على مدار 24 ساعة لعرض محتواها الرياضي  عبر الظهور على نايل سات بالإستقطاب الرأسي (v).  التردد 11012 نايل سات، معدل الترميز 27500

FECالترددSRالقمر
5/61101227500نايل سات- Nilesat

 

 

 

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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