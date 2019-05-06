تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2019 | وأهم البرامج التى تقدمها

منذ أن تغير تردد قناة الشروق السودانية منذ وقت قريب، والكثير من أبناء السودان يبحثون عن التردد الجديد لقناة الشروق السودانية على أي من الأقمار الجديدة، لما ما تقدمه قناة الشروق السودانية من متابعات إخبارية ومحتوى متميز وحصري لأبناء السودان، وتهتم أيضا بعض برامجها بتقديم وعرض كل ما يختص بأخبار الوطن العربي والعالم أجمع، وسوف نقدم لكم اليوم فى موقع” كلمة” أحدث تردد لقناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2019 على قمر بدر واوتروس الفضائية.

تردد قناة الشروق السودانية 2019:

تقدم قناة الشروق السودانية باقات متنوعة على مدار الساعة من الأخبار، ومن أشهر برامج قناة الشروق السودانية برنامج زمن الرياضة، كما تقدم أيضا موجز للأخبار ونشرات اقتصادية يومية، كما تقدم أيضا برنامج مسرح في الهواء، وبرنامج أهلا رمضان الذى تم فيه مساء أمس، استعراض لما ما سوف تقدمه القناة خلال شهر رمضان من برامج ومسلسلات وحلقات يومية، ويمكن ضبط وتنزيل قناة الشروق السودانية من خلال ضبط الترددات التالية، وإدخالها على الريسيفر بطريقة صحيحة وهي كالتالي:

اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر4 11350 12523 30000 27500 H V 3/4 3/4 Otros 12721 2220 V 3/4

كما أتاحت قناة الشروق السودانية Ashorooq TV لجميع متابعيها صفحة خاصة لها على الفيس بوك وأيضا قناة مختصة على اليوتيوب حتى يتمكن جميع متابعيها من مشاهدة جميع البرامج والأخبار على مدار اليوم.

يمكنك ترك تعليق فى حالة عدم نزول القناة على الترددات السابقة وسوف نقوم بالرد بأسرع وقت ممكن.