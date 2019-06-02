تردد قناة الظفرة على النايل سات يونيو 2019، وسبب وقف مسلسل صبر العذوب

قناة الظفرة من القنوات الإماراتية الشهيرة التي ظهرت بقوة خلال الأعوام الماضية، واليوم بحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة الظفرة على النايل سات بعد أن قدمت القناة خلال شهرة رمضان العديد من المسلسلات، تعرض قناة الظفرة الكثير من المسلسلات المتنوعة منها ما هو إماراتي، وما هو مصري، ولذلك تجد أن هناك الكثير في كل المنطقة العربية يشاهدوا قناة الظفرة على النايل سات، إلى جانب المسابقات التي تقدمها القناة لجميع المشاهدين يوميا في شهر رمضان، نقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة الظفرة على النايل سات.

تردد قناة الظفرة على النايل سات

القناة متاحة لكل المشاهدين بتقنية hd، وبالتالي لم يستطيع أصحاب أجهزة الاستقبال العادية مشاهدة القناة، نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة الظفرة :

اسم القناة eldafra التردد 12322 الاستقطاب v الترميز 30000 التصحيح 4 / 3 التقنية HD

سبب وقف مسلسل صبر العذوب على قناة الظفرة

أعلنت إدارة قناة الظفرة بشكل مفاجئ وقف عرض مسلسل صبر العذوب على شاشتها، وقد نشرت تغريدة قصيرة تشرح فيها سبب وقف عرض صبر العذوب لجميع المشاهدين، في البداية هي اعتذرت للجميع، وقالت إدارة القناة أن السبب هو أن هناك ممثلة بطلة مسلسل صبر العذوب قد إنضمت لقناة الجزيرة التي نتشر محتوى يحث على الكراهية، والفوضى في الوطن العربي، ولذلك تم وقف مسلسل صبر العذوب، وهذه الممثلة هي علا الفارس، يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة الظفرة، ومتابعة أحدث ما تقدمه القناة، وأيضا يمكنكم تنزيل قناة MBC4 لمتابعة أحدث المسلسلات المصرية على الرائعة التي حققت نجاح كبير جدا خلال عرضها خلال الشهر.

تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي. — قناة الظفرة (@aldafrahtv) June 1, 2019

قناة الظفرة تذيع أيضا العديد من البرامج الأخرى الرائعة التي يشاهدها الكثير إلى جانب أنها لديها موقع إلكتروني رائع تقدم من خلال الكثير من المقالات الرائعة في جميع المجالات، وأيضا يمكن من خلال هذا الموقع معرفة مواعيد البرامج على قناة الظفرة، ومعرفة أحدث تردد لها في حال تغييره.