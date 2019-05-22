تردد قناة العالم 2019 الجديد على نايل سات و”هوت بيرد” بشاشة SD

تردد قناة العالم al-alam، العالم هي فضائية إخبارية إيرانية تقوم بإذاعة نشرات الأخبار والتي يجريها في الأعم مذيعين من دول عربية. وأكتسبت القناة شعبية بالغة لأنها تميل لأن تكون صادقة في إيصال المعلومات، وترفع القناة شعار الحقيقة كما تراها منذ إنطلاقها في 2003

المهنية أهم سماتها فلذلك أصبحت قناة العالم من أهم القنوات الإخبارية والتي يصل صدى أنباءها إلى شتى أنحاء العالم. حيث تمتلك مكاتب رئيسية بعدة دول في بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق، وينتشر مراسيلها في أغلب الدول العربية وهؤلاء يواكبون آخر مستجدات الأحداث العاجلة، فهم بذلك يستقصون الأنباء المتسارعة من قلب الحدث من أجل توفير معلومات دقيقة تهم الناس، وتقدم العالم الأخبار المحلية والإقليمية والدولية،وتتميز بتقارير وثائقية في جوانب متعددة.

al-alam

ولا يقتصر أهمية القناة عند المواطنين العاديين، فالعالم محل متابعة من نظيراتها القنوات الأخرى التي ترصد شاشتها، لأنها تملك مصادر حصرية خصوصاً المتعلقة في أماكن تشهد إضطرابات سياسية وحروب. وتنتج القناة الإيرانية عدداً من البرامج السياسية ذات التأثير في الشرق الأوسط.

وجلبت “قناة العالم” رقعة جماهيرية لشاشتها بعد أن تفردت في تغطيتها الشاملة لحرب تموز عام 2006 الدائرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، غطت أيضاً حرب غزة، وبذلك تقترب أكثر من الشعوب وتحقق رصيد عالٍ من الإستقطاب الممتاز في أنحاء العالم.

أهم برامج قناة العالم الإيرانية

وتشرع al alam tv بإعداد برامج متميزة تهدف من خلالها إلى إيصال الصورة الحقيقة للمشاهدين، كما يرصد بعضها ما يتم تداوله في الصحف الإسرائيلية وتحليلات الرأي في قضايا مهمة بالنسبة للمنطقة. وإذ تسعى دائماً لوضع الجمهور في الواقع فهي بذلك تترجم عملياً سر الإستقطاب الذين يجعل منها قناة بالغة الأهمية. ونوفر لزوار موقع كلمة ترددات قناة العالم الجديدة على الأقمار النايل سات والهوت بيرد.

مع الحدث

بانوراما

إنقلاب الصورة

العين الإسرائيلية

قلم رصاص

تردد قناة العالم 2019 على القمر نايل سات و”هوت بيرد لمتابعة الأخبار العاجلة لحظة بلحظة