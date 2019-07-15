تردد قناة العراقة الإخبارية imn.. على جميع الأقمار الصناعية

قناة العراقية الإخبارية هي القناة الرسمية التابعة لهيئة الإعلام في العراق imn، وتستعرض جميع الأخبار اليومية المحلية والدولية، وتبث لايف على مدار الساعة لتوفير خدمة إخبارية متكاملة، بالإضافة للبرامج الحوارية السياسية للتعرض لأهم القضايا المحلية والإقليمية، وعلاقات العراق بدول الجوار، وذلك في نقاش تحليلي يتناول المستجدات الناشئة، من قبل الضيوف الصحفيين والكتاب والسياسيين، بكل صدق ومهنية. بعض من برامج العراقية نيوز استوديو العراقية، دائرة حوار، فنجان قهوة.

قناة العراقية الإخبارية

وتقدم نشرات الأخبار على مدار الساعة مع إستضافة المسؤولين لتغطية موسعة للقضايا المستجدة على الساحةالعراقية، للوقوف على توضيح مفصل وتقديم المزيد من التفاصيل. وتبث قناة العراقية نيوز على عدة أقمار وهي عربسات، النايل سات والهوتبيرد، وتشمل النشرات الأخبارية فقرات في مجال السياسية الإقتصاد، الرياضية، كما تعد التقارير المصورة للأوضاع في المجتمعات والمشاكل التي يواجهها المواطنين.

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توفر القناة خدمة البث الحي وهذا يساعد للوصول لمحتواها لأكبر عدد من الأشخاص، حيث من على موقعها الإلكتروني في الأنترنت يالإمكان مشاهدة البث المباشر لقناة العراقية الإخبارية، وذلك بتوافر بث مرئي بصورة واضحة مع صوت غير متقطع، هذا يجعل من البساطة متابعة محتوى قناة العراقية لكافة نشرات الأخبار والبرامج الحوارية الأخرى، على مدار 24 ساعة في اليوم.

تردد قناة العراقية الاخبارية على جميع الأقمار 2019

القمر التردد، الإتجاه FEC_SR الجودة عرب سات 11747 (V) 27500_ 3/4 SD نايل سات 12563 (H) 27500_5/6 HD هوت بيرد 12654 (H) 27500_5/6 SD iraqia news

وقد قمنا بإعتماد تردد قناة العراقية الإخبارية 2019 IRAQIA NEWS الصحيح على الأقمار النايل سات، عرب سات، هوتبيرد، حيث بعد ضبط الترددات في جهاز الرسيفر، ستتمكن من إستقبال البث التلفزيوني على الفور، وتتبع المحتوى ذو الإهتمام لديك سواء من خدمة الأخبار العاجلة أو البرامج الحوارية وغيرها من التقارير التي تدشنها القناة المختلفة.