تردد قناة العراقية الاخبارية الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تحظى قناة العراقية الاخبارية بنسبة مشاهدة كبيرة فى الوطن العربي وخاصة في دولة العراق، فهي تحرص دومًا على تغطية كافة الأحداث الواقعة على الساحة العربية، وتعمل على متابعة الأخبار العراقية المحلية وايضًا الأخبار العربية والعالمية، فحظيت بذلك على نسبة مشاهدة عالية وباتت تنافس القنوات الإخبارية الأخرى، بجانب تقديمها العديد من الخدمات الإخبارية للمشاهدين حول العالم

نبذة عن قناة العراقية الاخبارية

انطلق البث التليفزيوني لقناة العراقية الاخبارية منذ سنوات، ومنذ نشأتها وهي تهتم بتغطية ونقل الأحداث والمشكلات ومتابعة آخر التطورات حول القضايا المطروحة والمتخصصة في الشأن العراقي بمصداقية وشفافية عالية، وحرصت على متابعة ما يشغل الرأي العام بشكل دوري، كما تطور فريق العمل في القناة فباتت تهتم بنقل الأحداث والأخبار بسرعة بحيادية ودون تحيز، مما ساهم بذلك في نشر الوعي بين فئات المجتمع العراقي والعربي ويأتى ذلك من سياسة القناة بالعمل على تقديم محتوى إخباري هادف ذو مصداقية يهم قطاع كبير من الجماهير في دول الجميع.

تردد قناة العراقية الاخبارية على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6

تردد قناة العراقية الاخبارية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747(V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة العراقية الاخبارية على الهوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 12654 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6

البث المباشر لقناة العراقية الاخبارية

تتيح قناة العراقية الاخبارية لمتابعيها متابعة البث الفضائي عبر “موقعها الرسمي” بجانب متابعة الأخبار من خلاله.