تردد قناة العراقية الرياضية.. استقبل الآن Iraq sports TV Channel لعشاق الساحرة المستديرة

تعتبر هي أفضل قناة وفرها التليفزيون العراقي، فهي تقدم من العراق وهى لم تكتفي على عرض مباريات الكرة فقط، بل أنها تختص أيضاً بتقديم كافة البرامج الرياضية والمباريات بمختلف أنواعها، ولذلك حصلت جمهور كبير في أنحاء الوطن العربي، وسنوضح في موقعنا ” كلمة ” تردد قناة العراقية الرياضية.

قناة العراقية الرياضية

هي قناة عراقية حديثة، حيث تم تأسيسها في عام 2005، وكانت في البداية تقتصر فقط على داخل العراق وكربلاء، ثم من بعدها تطورت وتوسعت وأصبحت من ضمن القنوات العراقية الفضائية التي يتم بثها على القمر “عرب سات، نايل سات”، وهى تقدم المباريات الودية والرسمية أيضاً، كما أنها قناة مجانية تماماً وذلك ما جعل لها قاعدة عريقة في العراق وفي الوطن العربي.

برامج قناة العراقية الرياضية

تعرض مجموعة رائعة من برامج الرياضة المختلفة، كما أنها تضم نخبة كبيرة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين المتميزين، ويعتبر برنامج “برلمان الرياضة” من أهم وأفضل البرامج وهو من ضمن البرامج التي يطلق عليها “نصف شهرية” حيث يتم عرضه لمدة 15 يوم فقط، وإليكم أيضاً مجموعة من البرامج الاسبوعية المفضلة مثل:

برنامج انت الحكم.

برنامج معايشة رياضية.

برنامج الدوري.

ويوجد العديد والعديد من البرامج الاخرى لهذه القناة.

تردد قناة العراقية الرياضية