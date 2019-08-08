تردد قناة العراقية الرياضية “سبورت” الناقلة للأحداث الرياضية 2019 علي نايل سات – حدث التردد الأن

تردد قناة العراقية سبورت الرياضية، إحدي القنوات المجانية علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وهي قناة العراقية الرياضية التي تخظي حاليآ بمتابعة العديد من محبي الرياضة العربية والعالمية، وقد أكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت حاليآ من أهم القنوات الرياضية التي تبث المباريات والبطولات العربية علي الهواء مباشرة.

وتأتي أشارة البث الخاصة بقناة العراقية الرياضية “سبورت” عن طريق التلفزيون العراقي، حيث تم إنشاء القناة في عام 2005، حيث تبث القناة مباريات الدوري العراقي الممتاز بشكل حصري، لتقوم بالتغطية علي قناة النهرين التي كانت تبث الدوري العراقي في السابق قبل إغلاق القناة، لتصبح قناة العراقية الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية في نقل الدوري العراقي الممتاز.

كما تتميز أيضآ القناة بتنوع البرامج الرياضية التي تقوم بتقديمها، حيث تنقل أخبار الرياضات المحلية من الأخبار الخاصة بالأندية العراقية والمنتخب العراقي، مع حرص القناة علي نقل المباريات الودية والرسمية للأندية والمنتخبات العراقية المختلفة، مع أستديوهات تحليل رياضية ضخمة تتميز بها القناة.

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ومن أهم البرامج الرياضية التي تتميز بها قناة العراقية:-

برنامج برلمان الرياضية:- الذي يقوم بنقل أحدث الأخبار الخاصة بالأندية والمنتخبات العراقية المختلفة.

برنامج الإستوديو التحليلي:- الذي يقوم بتحليل المباريات الخاصة بالدوري العراقي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج أوربيات:- الذي ينقل أخر أخبار الرياضة العالمية من بطولات وصفقات الأندية العالمية.

برنامج معايشة رياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية “العراقية سبورت”