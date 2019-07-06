تردد قناة العراقية الرياضية 2019 الجديد على نايل سات، بدر 6 عرب سات

نوفر ترددات قناة العراقية الرياضية Al-Iraqiya Sport التي ستمكنك من ضبط تردد هذه الفضائية من أجل إستقبال بثها وفق أحدث تردد المعلن من قبل شبكة الإعلام العراقي، المالكة للفضائية، ترتكز القناة في نقل بث مباشر لأهم البطولات الرياضية المحلية. إذ أنها تذيع مرئياً مباريات الدوري العراقي المممتاز، مباريات المنتخب العراقي سواء أكانت الودية أو تلك التي يخوضها في المنافسات الرياضية الدولية. كما تنقل مباريات الأندية العراقية، وهي القناة الأولى في هذا البلد من حيث إستقطاب الجماهير من عشاق الساحرة المستديرة.

قناة الرياضية العراقية التي تبث بجودة hd ,sd، أمنت لنفسها مكانة متميزة لجماهير الرياضة حيث إنها توفر العديد من البرامج في المجال الرياضي والتي يتم إنتاجها في أستيودهات القناة ، مع إستضافة المحللين والخبراء الرياضيين الذين يقومون بدورهم في تحليل الأداء الرياضي لأحداث المباريات الكروية. ولا يمكنك تفويت البرامج المتخصصة في مناقشة كل ما هو متعلق بالكرة الأوروبية، ومبارياتها، والأحداث الكروية الأخرى في أوروبا.

كن الآن مستعداً لضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2019 يدوياً على الأقمار، نايل سات، عرب سات، لتكون قريباً مما تود مشاهدته من مباريات وبرامج رياضية تستهدف كافة مناحي لعبة كرة القدم.

برامج قناة العراقية الرياضية 2019

ا لاستوديو التحليلي، مختص بإستضافة محليين رياضيين وخبراء مدربين لمناقشة خطط الأفرقة والأداء الكروي قبل كل مباراة وبعدها التي تبث مباشرة على القناة

لاستوديو التحليلي، مختص بإستضافة محليين رياضيين وخبراء مدربين لمناقشة خطط الأفرقة والأداء الكروي قبل كل مباراة وبعدها التي تبث مباشرة على القناة برلمان الرياضية

صباحكم رياضي

الدوري

أنت الحكم: برنامج أسبوعي معني برصد الأخطاء التحكيمية في نقاش تفاعلي مع حكام وأعضاء لجنة التحكيم في العراقية.

اوربيات، يناقش كافة أحداث الكرة الأوروبية.

معايشة رياضية

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر التردد، القطبية Fec-Sr الجودة الموضع المداري بدر 6 عرب سات 11747 (v) عامودي 27500- 3/4 SD 26.0 ° E نايل سات 12563 (h) أفقي 27500- 5/6 HD 8.0 ° W

وأدرجنا أعلاه الترددات الصحيحة التي تتيح أستقبال بث الفضائية “Al-Iraqiya Sport” بجودة عالية الوضوح بدون تشويش، لذا قم بإدخال القيم الخاصة بالتردد بشكل دقيق، ويمكن للزائر الإستفسار اذا ما واجه مشكلة في تلقي إشارة البث بواسطة جهاز الرسيفر الخاص به، لنقوم بتوضيح طريقة إدخال القيم الرمزية أو توفير تردد آخر بديل.