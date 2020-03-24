“إشارة” تردد قناة العراق التربوية الفضائية على نايل سات 2020

تردد قناة العراق التربوية Iraqi Education واحدة من قنوات التعليم التلفزية في العراق. تهدف لأن تكون بوابة رئيسية يلجأ لها طلاب المدارس الحكومية للحصول على حصص تعليمية مكثفة تمكنهم من الإستفادة القصوى من التعلم عن بعد – وبالتالي رفع مستوى التحصيل الدراسي. وتعكف القناة التربوية حالياً على تنظيم جدول بثي لشروحات المواد التعليمية كافة في اللغة العربية والرياضيات والإنجلينزي والكيمياء والمواد الأخرى وذلك يضم جميع مراحل التعليم الأساسي بدءاً من الإبتدائي، والإعدادي، الى مرحلة الثانوية العامة.

قناة العراق التربوية

وفي ظل تعطيل الدراسة بسبب الفيروس الوبائي كورونا أو كوفي-19، سمحت القناة الفضائية التربوية التربوية بزيادة الشروحات التعليمية وفق المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، ما يضمن التعليم المستدام في شكل شروحات مرئية وحصص دراسية لايف يحضرها نخبة من المعلمين والمعلمات. وواكبت وزاة التربية والتعليم المتغيرات عبر طرح منصة نيوتين على الأنترنت التي مدخلاً ووسيلة لتفاعل الطلبة مع أنشطة المحتوى التعليمي الألكتروني الرقمي.

لذا يكون الطالب العراقي مستعداً دائماً لأخذ نماذج شروحات مبسطة تشمل مستويات المراحل الدراسية كافة. تضم الثانوية والإعدادي والإبتدائية. وذلك من قبل معلمون ذو كفاءة وخبرة أولئك الذين يقدمون حصص تعليمية دراسية تبث على الهواء مباشرة، وتصل إلى الطالب في منزله.

قناة العراق التربوية

القناة أطلقت في 2003، من أجل توفير خدمة مجانية في إيصال تعليم شامل يعزز إرتفاع منسوب التحصيل العلمي للطالب، عن طريق التعليم المبسط لمناهج المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم. وتنشر القناة المعرفة في كافة الأمور الحياتية. إذ تعتمد على رصد الشروحات التفصيلية التي تهم كافة الطلب في مختلف المواد في الرياضيات والعلوم والجغرافيا وغيرها لكافة مستويات مراحل التدريس من الإبتدائية والإعدادية والثانوية. حيث تستقطب أفضل المعلمين لإعداد الدروس وفق المنهاج المقررة وذلك بأبسط الطرق وبكل سلاسة ممكنة تكون أقرب إلى الفهم.

وتلعب دور مهم في الدفع نحو التحصيل العلمي الممتاز لجميع الطلبة من خلال وضوح الطرح الذي يستوعبه المتلقي وبالتالي تعزيز الأداء والمهارات في حل المسائل بطريقة نموجية. وهذه النوعية من قنوات التعليم دائماً هي محل البحث عليها من قبل الطلبة لإستقبالها. للسعي إلى نيل الشهادات بأعلى الدرجات العلمية.

تردد قناة العراق التربوية

من خلال القمر Eutelsat 7 القريب من مدار النايل سات، يمكن تلقي بث القناة بدقة الشاشة العادية SD. وهي قناة تخصص دورات التعلم من تقديم الأساتذة والمعلمين ذوي التخصص، وبالتالي الحصول دروس مجانية عالية الجودة.

تردد قناة Iraqi Edu على جميع الأقمار القمر نايل سات التردد 12563 الإستقطاب أفقي ترميز 27500 FEC 5/6

ويمكن من خلال التردد 12563 المرفق بالجدول أعلاه، إستقبال إرسال فضائية العراق التربوية بمجرد تنزيل بيانات الترددات في إعدادات أجهزة الرسيفر، بالتأكد من إدخالها بشكل صحيح في الخانات المخصصة، ثم حفظها بالضغط على الزر الأصفر عن طريق جهاز التحكم، ليتم إلتقاط إشارة قناة العراق التربوية بشكل فوري. دون إنقطاع أو توقف أو تشويش على مدار 24/24 ساعة، حيث يمكن للطالب تحديد الدروس التعليمية المرغوبة وفق الجدول الزمني ومشاهدتها أونلاين.