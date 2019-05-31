تردد قناة العربية الحدث 2019 على مدار القمر عرب سات و”نايل سات

تردد قناة العربية الحدث، هذه القناة فرعية لقناة العربية السعودية الإخبارية وجاء إنطلاقها في 12-1-2012 من أجل التميز في تقديم تغطية موسعة ومعمقة لكافة الأحداث والأزمات في البلدان العربية على وجه الخصوص. فهي تجمع بين التفاعل والمصداقية في تناول أخبار أهم القضايا الشائكة وإنعكاساتها السياسية في المنطقة العربية والمغرب العربي.

al hadath

تقدم الحدث نشرات الأخبار على مدار 24 ساعة كل يوم بلا إنقطاع، مع تفاعل أكبر في طرح القضايا بشكل معمق بشكل يخدم المواطنين من خلال التغطية المستمرة، والتي تقوم على إستضافة محللين في تقيم الأوضاع الراهنة. فضلاً عن التقارير الإخبارية المصورة وأيضاً إعدادها الوثائقيات المتميزة ما يسمح لإماطة اللثام عن أمور كانت تبدو ضبابية.

وتصل خدمة الأخبار المقدمة من قناة الحدث السعودية إلى الملايين في الشرق الأوسط وبلاد المغرب العربي، بالتالي فإنهم يتلقون الأخبار العاجلة في جميع المناطق بشكل أكثر فعالية ، مع قدرة في الريادة في الإستفراد بالمصادر الحصرية، هذا سبب يجعل منها قناة ذات إنتشار كبير في أوساط المجتمعات لمواكبتها الأحداث لحظة بلحظة.

تردد الحدث العربية 2019

ويعد تردد قناة العربية الحدث من بين أكثر الترددات بحثاً في جوجل في العالم العربي في سياق البحث عن نطاق ترددات القنوات الإخبارية المهمة. وبدأت الحدث إنطلاقها في 2012 لتكون شقيقة العربية، ويمكنها من منافسة قنوات بارزة في تلك الفترة مثل قناة الجزيرة القطرية التي كانت نشطة في تلك المرحلة الحساسة التي ترافق معها إندلاع ثورات الربيع العربي. ويقع مقر القناة في مدينة دبي للإعلام.