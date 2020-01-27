تردد قناة العربي الوثائقية الكويتية الناقلة برنامج الوجه الاخر للحضارة

قناة العربي الوثائقية فضائية تلفزية أنشأت على أساس تقديم الوثائقيات المختلفة، وهي إحدى باقات التلفزيون الكويتي.

قناة الكويت العربي الوثائقية

وبطريقة عرض القناة للمحتوى المرئي المتميز بالدبلجة العربية والذي يرتكز على فئات واسعة كالعلمية والتثقيفية والتاريخية، وسهولة الوصول اليها كقناة غير مشفرة. حققت الكويتية نجاحاً وباتت جنباً الى جنب القنوات الوثائقية المشهورة من حيث الإستقطاب للمشاهدين مثل الجزيرة الوثائقية، والتي يلجا لها الشخص للحصول على المعرفة وتعزيز مستوى الثقافة العامة من خلال الإطلاع على المختبرات العلمية ومعرفة كل شئ متعلق بالكون.

وتعد وسيلة رائعة للإحاطة بالحضارات مثل الفراعنة وتشتهر ببرنامج “الوجه الاخر للحضار” بالإضافة لقيامها برصد عادات وتقاليد الشعوب حول العالم. حيث يتم جلب الموروث الشعبي الخاص ببلد معين، فضلاً عن تحديد طبيعة العيش في مكان ما، ورصد معالمه ومناظره الخلابه، وإعداد سلسلة وثائقيات للأحداث التاريخية كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وإستكشاف الأساليب المتبعة من قبل الحيوانات للإنقضاض على فرائسها من خلال الوثائقيات المصورة المتعلقة بالحياة البرية.

تردد قناة العربي الكويتية الوثائقية

تردد قناة KTV Arabe على EUTELSAT 8 West B نايل سات تردد 11055 v ترميز 27500 معامل تصحيح 2/3 مناطق البث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يمكنك إستقبال إشارة قناة الوثائقية الكويتية على مدار بدر 4، بجودة دقة الشاشة عالية الوضوح HD، بتردد 12523 أفقي، معامل تصويب الخطأ 3/4، إذ انها تضم سلسلة ضخم من الوثائقيات المتنوعة التي هي محل مراقبة المشاهدين دائماً، حتى انه يتم تصنيفها بأنها في مقدمة أفضل القنوات الوثائقية التي تتميز ببرامجها الرائعة والمفيدة. ويجب ان ننوه بان البث الإرسالي لقناة الوثائقية على عرب سات يغطي مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى وجنوب أوروبا