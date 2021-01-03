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تردد قناة الفتح للسنة النبوية 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات

بواسطة آية الاباصيري
تردد قناة الفتح تردد قناة الفتح

يبحث العديد عن تردد قناة الفتح لعام 2021 الخاصة بالسنة النبوية حيث تمتاز هذه القناة بتقديم محتوي ديني مفيد لكل أفراد المجتمع، من برامج دينية تختص بقضايا المرأة والرجل في الإسلام إلى برامج تفسير للقرآن الكريم إلى برامج تعليمية للسنة النبوية، لهذا نقدم لكم هذا المقال الذي نعرض لكم من خلاله تردد Al Fath TV للسنة النبوية، وأيضًا كيفية تطبيق القناة على الجهاز.

1 تردد قناة الفتح للسنة النبوية على نايل سات
2 خطوات تطبيق القناة على الجهاز المنزلي
3 البرامج التي تعرضها قناة الفتح

تردد قناة الفتح للسنة النبوية على نايل سات

  • تردد القناة هو 10727
  • معدل الترميز يكون 27500
  • الاستقطاب يكون عمودي.
  • معدل تصحيح الخطأ 6/5

خطوات تطبيق القناة على الجهاز المنزلي

  1. بواسطة جهاز التحكم” الريموت ” يتم الضغط على القائمة.
  2. اختر من القائمة اختيار installation.
  3. من خيارات البرمجة اضغط على” الضبط اليدوي” .
  4. اختر قمر النايل سات.
  5. قم باختيار تنزيل قناة جديدة.
  6. سيظهر مربع حواري قم بإدخال تردد القناة ومعامل الترميز.
  7. ستظهر لك القناة اضغط على تنزيل ومن ثم موافق.

البرامج التي تعرضها قناة الفتح

  • برنامج فقه الأسرة للدكتور محمد عطاالله
  • برنامج القرآن في السنة للشيخ شحاتة محمد.
  • الدكتور حسام الدين أمين يقدم برنامج إعداد القادة.
  • الدكتورة إيمان جلال تقدم برنامج ” واحة الأسرة المسلمة “.
  • الدكتور إبراهيم أمين يقدم ” حياتنا في السنة “.
  • إبراهيم شوقي الأستاذ في علم النفس يقدم برنامج مهارات الحياة.

يذكر أن قناة الفتح الإسلامية هي ملك للداعية اللإسلامي أحمد عبده عوض، وتهدف القناة إلي ترسيخ مبادئ العقيدة الدينية وتهدف إلي نشر الوعي الديني والسنة النبوية لدى جميع المسلمين في العالم العربي وفي العالم الغربي.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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